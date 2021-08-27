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İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü ayrıldı!

İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü ayrıldı! Final yapan Masumiyet dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü yollarını ayırdı. x
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