İlave tediye ödemeleri ne zaman? Kimlere tediye ödemesi yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamuda istihdam edilen işçilere verilecek ilave tediye ödemeleri ile ilgili açıklama yaptı. Peki, Tediye ne demek? Kimlere tediye ödemesi yapılır? İlave tediye ödemeleri ne zaman? Kamu işçileri tediye ödemeleri başladı mı? İlave tediye ödemeleri yattı mı? İşte tediye ödemeleri ile ilgili merak edilenler...

Kamu işçisine ödenecek ilave tediyelerin Kurban Bayramı öncesinde ödenip ödenmeyeceği merak ediliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamuda istihdam edilen işçilere verilecek ilave tediye ödemeleri ile ilgili açıklama yaptı. Peki, Tediye ne demek? Kimlere tediye ödemesi yapılır? İlave tediye ödemeleri ne zaman? Kamu işçileri tediye ödemeleri başladı mı? İlave tediye ödemeleri yattı mı? İşte tediye ödemeleri ile ilgili merak edilenler...

Kurban Bayramı öncesinde kamu işçisine ödeme müjdesi geldi. Kurban Bayramı'na çok az bir zaman kala tediye ödemelerinin bayram öncesinde hesaplarda olup olmayacağı merak ediliyordu. Açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi.

İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Bakan Selçuk, “Kamuda istihdam edilen işçilere ödenecek ilave tediyelerin 3’üncüsü bugün hesaplara yatırılacak. Son ödeme ise 14 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.” dedi.

Kamuda istihdam edilen işçilere verilen ilave tediyeler, 26 günü kanundan kaynaklı, 26 günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın kararıyla olmak üzere toplamda 52 gün olarak ödeniyor. Yılda 4 kez yapılan ödemelerin ilk ikisi 31 Ocak ve 22 Mayıs tarihlerinde hesaplara yatırılmıştı.

TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR? Yıllık 52 günlük ikramiye ödemeleri 4 taksit halinde gerçekleştiriliyor. 13 günlük ödemenin hesaplanması için işçilerin almış olduğu brüt ücret üzerinden hesaplama gerçekleştiriliyor. Bu ücretlerden damga vergisi, SGK prim ve gelir vergisi kesintileri yapılacak. Asgari ücretle çalışan bir işçi için 52 günlük ikramiye net tutarı 3646 TL olarak hesaplanmaktadır.

KİMLERE TEDİYE ÖDEMESİ YAPILIR?

6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:

- Genel ve katma bütçeli kurumlar,

- Özel bütçeli idareler,

- Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

- Kamu iktisadi teşekkülleri,

- Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alındı. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır. Bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.