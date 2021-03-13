İlave istihdama finansman desteği sağlanacak! 850 bin esnafa 100 bin TL KGF kredisi şartları açıklandı mı?

850 bin esnafa 100 TL KGF kredisi imkânı sağlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, piyasalarda günler öncesinden merak uyandıran ekonomide yeni reform paketini açıkladı. Pakette işsizliğin önüne geçilmesi amacıyla esnafa ilave istihdam kapsamında 100 bin TL kredi verilecek. 100 bin TL KGF kredisi şartları açıklandı mı? İşte ilave istihdama finansman desteği kapsamında merak edilenler…

850 bin esnafa 100 bin TL KGF kredisi verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, piyasalarda günler öncesinden merak uyandıran ekonomide yeni reform paketini açıkladı. Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Esnaf kardeşlerime müjde vermek istiyorum. Reformlar arasında küçük esnafa yönelik vergi muafiyeti de yer alıyor. Kuaför, tesisatçı, tamirci, gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz." dedi. İlave istihdama finansman desteği kapsamında 850 bin esnafa 100 bin TL KGF kredi verilecek. İşte detaylar…

KGF KREDİ GARANTİ FONU NEDİR?

KGF (Kredi Garanti Fonu), KOBİ'lere destek vermek, yatırımlarının ve işletmelerinin finansmanında banka kredisi kullanmalarını mümkün hale getirmek için kefalet sağlamak amacıyla kurulmuştur. KGF'nin sağladığı kefalet teminatı ile kredi imkanlarından yararlanmak mümkün.

KGF KEFALETLERİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Bankalar nezdinde kredi değerliliği olan ancak teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkanlarından yararlanamayan KOBİ tanımını haiz işletmeler ve KOBİ tanımı dışında kalan işletmeler de KGF kefaletlerinden yararlanabilmektedir.

KOBİ tanımını haiz olan diğer işletmeler gibi esnaf ve sanatkârlar, serbest meslek mensupları, tarımsal işletmeler ile çiftçiler de KGF kefaletinden yararlanabilmektedir.