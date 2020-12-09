Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak, istihdamı korumak ve işvereni desteklemek amacıyla devreye alınan Normalleşme Desteği ile İlave İstihdam Teşviki uygulaması hakkındaki araştırmalar devam ediyor. Uygulanmakta olan Normalleşme Desteği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı, 3 ay olan yararlanma süresi de 6 aya çıkarıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İlave İstihdam Teşviki süresinin de 31 Aralık 2022 tarihine kadar devam edeceğini bildirdi. Peki, ilave istihdam ücret desteği nasıl alınır? SGK’dan emekli aylığı alan sigortalıdan ilave istihdam desteği alınır mı?

Normalleşme Desteği ve İlave İstihdam Teşviki uygulamalarını devreye alınmasının ardından konu hakkındaki detaylar sorgulanıyor. Koronavirüs salgını süresince kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalının normal çalışma süresine dönmesi halinde sigortalının çalıştığı özel sektör işyerine prim desteğinden yararlanma imkânı sağlıyor. İlave istihdam ücret desteği nasıl alınır? SGK’dan emekli aylığı alan sigortalıdan ilave istihdam desteği alınır mı?

İSTİHDAM TEŞVİKİ NEDİR?

İstihdam teşvikleri ile, belirli şartları taşıyan işsizleri istihdam eden işverenlere değişen sürelerle ve tutarlarla prim, vergi veya ücret destekleri sağlanmaktadır. Bu teşviklerden bir bölümü İŞKUR tarafından finanse edilmekle birlikte, işlem uygulayıcısı Sosyal Güvenlik Kurumu'dur.

İLAVE İSTİHDAM DESTEĞİ BAŞVURULARI 31 ARALIK TARİHİNE KADAR SÜRECEK

İstihdama dönüş ve ilave istihdam desteği başvuruları 31 Aralık tarihine kadar sürecek. Bu tarihe kadar başvurusunu yapan alt işverenler, prim borcu olan işyerleri de ilave istihdam desteği alacak. Destek süresi bittikten sonra da teşvikten yararlananlar için koşullu istihdam seçeneği bulunuyor. Emekli, yaşlılık aylığı dışında bağlanan diğer aylıklar ise her iki teşvikten yararlanmada engel olmayacak. İşe dönüş başvurusu en son çalışılan iş yerine yazılı veya sözlü yapılabilecek.

İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ VE İŞE DÖNÜŞTE MERAK EDİLENLER

Sabah Gazetesi’nin haberine göre SGK milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren "istihdama dönüş ve ilave istihdam prim desteğine" ilişkin merak edilen sorulara yanıt verdi. Merak edilen 10 sorunun yanıtı ise şöyle:

1- PRİM DESTEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ NEDİR? KİMLERİ KAPSIYOR?

Her iki teşvik ihale konusu iş üstlenen iş yerleri hariç olmak üzere özel sektör işverenlerine ait iş yerlerinde çalışan sigortalıları kapsıyor. İşverenler, prim desteğinden 1 Aralık 2020'den itibaren fesih yapılamayacak sürenin sonuna kadar her ay yararlanabilecek.

2- PRİM DESTEĞİ TUTARLARI NE KADAR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Prim desteği tutarı çalışan başına aylık bin 324 lira olacak. İstihdama dönüş desteği için SGK'nın internet adresinden, e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama ekranlarında istihdama dönüş desteği menüsüyle tamamlanacak.

3- İŞVEREN YABANCI SİGORTALILARDAN DOLAYI BU DESTEKTEN YARARLANIR MI?

Başvuru tarihi itibariyle sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecek. Sigortalının özel sektör işyeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla yabancı kimlik numarasının olmaması gerekiyor.

4- İŞ SÖZLEŞMESİ 29- KODU İLE SONA EREN BİR SİGORTALIDAN DOLAYI BU DESTEKTEN YARARLANILIR MI?

İş veya hizmet sözleşmesinin 29 kodu ile sona ermesi halinde bu sigortalı için destekten faydalanamayacak. Bunun dışında kalan tüm işten ayrılış kodları ile iş veya hizmet sözleşmesinin feshi halinde ilgili kanunda aranılan diğer şartlar sağlanmak kaydıyla teşvik kapsamında olacak.

5- İŞE DÖNÜŞ İÇİN SON ÇALIŞILAN İŞYERİNE BAŞVURU NASIL YAPILABİLİR?

Sigortalı, iş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da hâlihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör iş yeri işverenine başvurusunu 31 Aralık 2020 tarihine kadar yazılı veya sözlü yapılabilir.

6- DESTEK SÜRESİ BİTTİKTEN SONRA İŞVEREN DESTEKTEN YARARLANILANLARI İSTİHDAM ETMEK ZORUNDA MIDIR?

İşveren, destekten yararlanılan sigortalıların yarısından her birini, destek uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, destek kapsamına girenlerin destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlü bulunuyor.

7- HER İKİ DESTEKTEN ALT İŞVERENLER DE YARARLANABİLİR Mİ?

Destek kapsamına giren sigortalıları çalıştıran alt işverenler de prim desteğinden yararlanılabilecek. Destekten yararlanan iş yerinin, farklı bir sosyal güvenlik merkezi görev alanına giren başka bir adrese nakli halinde, destek süresi aşılmamak kaydıyla işveren kalan süre için yararlanabilecek.

8- SGK'DAN EMEKLİ AYLIĞI ALAN BİR SİGORTALIDAN DOLAYI İLAVE İSTİHDAM DESTEĞİ ALINIR MI?

İşverenin destekten yararlanabilmesi için işe alınan sigortalılara, işe giriş tarihi itibarıyla Kurumumuzdan emekli veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması gerekiyor. Sigortalıya emeklilik veya yaşlılık aylığı dışında Kurumumuzdan bağlanan aylık veya gelirler, destekten yararlanmaya engel değil.

9- SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA PRİM BORCU BULUNAN İŞVERENLER BU DESTEKTEN YARARLANIR MI?

Kuruma prim borcu olan işverenler diğer şartları sağlamaları halinde prim desteğinden faydalanabilecek.

10- 18 NİSAN 2020 TARİHİ VE SONRASINDAN İLK DEFA 5510 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TESCİL EDİLEN İŞ YERLERİ BU DESTEKTEN YARARLANIR MI?

Bu tarih ve sonrasından ilk defa tescil edilen iş yerleri, ilave olma şartı aranmaksızın destek kapsamına giren ve kanunda aranılan şartları sağlayan tüm sigortalılardan dolayı destekten yararlanabilecek.