İlave İstihdam Teşviki başvuru şartları ne? İlave İstihdam Teşviki destek tutarı ne kadar?

Koronavirüs ekonomik etkilerini azaltmak, istihdamı korumak ve işvereni desteklemek amacıyla hükümet, Normalleşme Desteği ile İlave İstihdam Teşviki uygulamasını devreye aldı. Uygulanmakta olan Normalleşme Desteği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı, 3 ay olan yararlanma süresi de 6 aya çıkarıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İlave İstihdam Teşviki süresinin de 31 Aralık 2022 tarihine kadar devam edeceğini bildirdi. Normalleşme Desteği pandemi süresince kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalının normal çalışma süresine dönmesi halinde sigortalının çalıştığı özel sektör işyerine prim desteğinden yararlanma imkanı sağlıyor. Peki, Teşvik alımı nasıl yapılacak? İlave İstihdam Teşviki başvuru şartları ne? İşe alınacak işçilerde aranan şartlar neler? İşte İlave İstihdam Teşviki hakkında merak edilenler...

Hükümet, koronavirüsün etkilerini aza indirmek, istihdamı korumak ve işverenin bu süreci en az zararla atlatmasını sağlamak amacıyla Normalleşme Desteği ve İlave İstihdam Teşviki uygulamalarını devreye aldı.

4447 sayılı Kanunun geçici 19 ve 21 nci maddeleri kapsamında uygulanmaktadır. Uygulamaya geçen Normalleşme Desteği Cumhurbaşkanı karar ile 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı. Koronavirüsün etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak amacıyla İlave İstihdam Teşviki de devreye alındı. İlave İstihdam Teşviki süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecek. Koronavirüs salgını süresince kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigorta lının normal çalışma süresine dönmesi halinde sigortalının çalıştığı özel sektör işyerine prim desteğinden yararlanma imkanı sağlıyor. Peki, Teşvik alımı nasıl yapılacak? İlave İstihdam Teşviki başvuru şartları ne? İşe alınacak işçilerde aranan şartlar neler? İşte İlave İstihdam Teşviki hakkında merak edilenler...

İSTİHDAM TEŞVİKİ NEDİR?

İstihdam teşvikleri ile, belirli şartları taşıyan işsizleri istihdam eden işverenlere değişen sürelerle ve tutarlarla prim, vergi veya ücret destekleri sağlanmaktadır. Bu teşviklerden bir bölümü İŞKUR tarafından finanse edilmekle birlikte, işlem uygulayıcısı Sosyal Güvenlik Kurumu'dur.

Sigortalı yönünden aranılan şartlar:

Sigortalıların;

– İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,

– İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,

– 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri, gerekmektedir.

İşyeri yönünden aranılan şartlar:

– Özel sektör işverenine ait olması,

– Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması,

– Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK ’ya verilmesi,

– Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

– Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

– Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, gerekmektedir.

DESTEK TUTARI NE KADAR?

Destek tutarı, işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanıyor.

- İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 7.848,00 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (1.103,63 TL ila 2.943,00 TL) ile 176,84 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacak. Bu tutar toplamda 1.280,47 ila 3.119,84 TL arasında değişiyor.

- Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ise ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (1.103,63 TL) ile 176,84 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacak. (Bu tutar toplamda 1.280,47 TL olarak hesaplanıyor.

DESTEK SÜRESİ KAÇ AY?

2020/Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek süresi 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın veya Kuruma kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay süreyle uygulanacaktır.

- Bilişim sektöründe destekten yararlanacak işyerlerini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

- 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırmayan işleri; 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aydan itibaren 12 veya 18 ay süreyle bu destekten yararlandırılır.

- Bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz.

NORMALLEŞME DESTEĞİ NEDİR?

Normalleşme desteği ile ilgili daha önce Resmi Gazete 'de şunlar yayımlanmıştı;

Resmi Gazete'de yayınlanan normalleşme desteği düzenlemesine göre 4447 sayılı Kanunun geçici 23 üncü maddesi kapsamında 1 Temmuz 2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların işyerindeki kısa çalışmasının sona ererek aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamında 1 Temmuz 2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret desteğinden yararlanılması ve nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalı için haftalık normal çalışma süresine dönülmesi durumlarında' özel sektör işverenlerine bu sigortalılardan dolayı 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere, kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, kısa çalışma ödeneği/nakdi ücret desteği alınan aylık ortalama gün sayısı kadar, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işçi ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında prim desteği sağlanacaktır.

KİMLER NORMALLEŞME DESTEĞİNDEN FAYDALANABİLİR?

Destekten yararlanmak isteyen işletmelerde aranacak şartlar ise şu şekilde belirtildi:

"Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden/nakdi ücret desteğinden yararlanması ve işyerinde haftalık normal çalışma süresine dönmesi, işyerinin özel sektör işverenine ait olması, 07252 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin SGK’ya verilmiş olması, gerekmektedir. İşverenler, tahakkuk edecek primlerin süresinde ödenip ödenmediğine bakılmaksızın söz konusu maddede belirtilen destekten yararlanılabilecektir."

Normalleşme desteğinden yararlanacak olan işyerlerinin e-SGK kanalıyla başvuru yapmasının yeterli olacak.