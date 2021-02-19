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İlaç fiyatları yükseliyor! Yayınlandı

19 Şubat 2021 Cuma - 12:46 | Son Güncelleme : 19 02 2021 - 12:46

Herkesi çok yakından ilgilendiriyor. İlaç fiyatları yükseliyor. Yüzde 20 zam geliyor. Karar yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre fiyat artışı pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.


Herkesi çok yakından ilgilendiriyor. İlaç fiyatları değişiyor. Fiyatlarda yüzde 20'lik bir artış söz konusu olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda  “Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak TL cinsinden 1 Euro değeri, 2021 yılı için bir önceki dönemde uygulanan 1 Euro değerinin yüzde 20 fazlasını geçemez. Bu kararın yayımı tarihinde Fiyat Değerlendirme Komisyonu toplanır ve Euro değerini ilan eder” denildi.  İlaç fiyatlarına gelen zammın pazartesiden itibaren geçerli olması bekleniyor. 

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