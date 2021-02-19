Herkesi çok yakından ilgilendiriyor. İlaç fiyatları değişiyor. Fiyatlarda yüzde 20'lik bir artış söz konusu olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda “Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak TL cinsinden 1 Euro değeri, 2021 yılı için bir önceki dönemde uygulanan 1 Euro değerinin yüzde 20 fazlasını geçemez. Bu kararın yayımı tarihinde Fiyat Değerlendirme Komisyonu toplanır ve Euro değerini ilan eder” denildi. İlaç fiyatlarına gelen zammın pazartesiden itibaren geçerli olması bekleniyor.
- Haberler »
- Ekonomi Haberleri »
- İlaç fiyatları yükseliyor! Yayınlandı
İlaç fiyatları yükseliyor! Yayınlandı
19 Şubat 2021 Cuma - 12:46 | Son Güncelleme : 19 02 2021 - 12:46