İlaç raporlarıyla ilgili flaş karar! Bakanlık duyurdu

Sağlık Bakanlığı, sağlık kurulu raporları ile ilgili yeni kararı 81 ile gönderdiği yazı ile duyurdu. Engelli ve kronik hastaların ilaç ve tıbbi malzeme temini için alınan raporlar artık hastanelerde yenilenebilecek.

Sağlık Bakanlığı Süreli Engelli Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Alınan Tedbirler konulu resmi yazı yayınlandı. Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın imzalı resmi yazıda ''Koronavirüs salgınının seyri ve toplum sağlığı açısından oluşturduğu risk göz önünde bulundurularak Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda dönemsel tedbir uygulamaları belirlenmekte ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bu doğrultuda, engelli raporları ve kronik hastaların ilaç ve tıbbi malzeme temini hakkında alınan tedbirler 19 Ağustos 2020 tarihli ve 23642684-E.1226 sayılı yazımız ile duyurulmuştur.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 1 Mart 2021 tarihli toplantısında alınan kararlarla kontrollü normalleşme dönemi olarak adlandırılan yeni bir sürece girilmiştir. Bu itibarla süresi 1 Ocak 2020 sonrasında dolmuş süreli engelli raporlarının ikinci bir talimata kadar geçerli kabul edileceğinin belirtildiği 19 Ağustos 2020 tarihli ve 23642684-010.99-E.1226 sayılı yazımızda kayıtlı duyurumuzun ikinci maddesi 15 Mart 2021 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tarihten itibaren sağlık hizmet sunucularınca bahse konu raporların yenilenme talepleri karşılanacaktır.

Sağlık kurullarında yığılmanın önüne geçilmesi amacıyla raporların yenilenmesinin sürece yayılması uygun olacağından, bahse konu raporlara istinaden sağlanan istisna, indirim, sosyal hak ve yardımların üç ay süreyle daha devam ettirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlarda sağlık hizmet sunucularında gerekli tedbirlerin alınması, ilgili kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini önemle arz ve rica ederim.'' denildi.