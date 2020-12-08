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İl Sağlık Müdürü Oruç'tan flaş açıklama! 'Salgının zirvesindeyiz'
Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, kentte koronavirüs vaka sayındaki artışla ilgili olarak, "Salgının zirvesindeyiz Samsun anlamında baktığımızda. Şu an topyekun mücadele yapmazsak bunun sonraki aşaması yok" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Samsun'da vaka artışının yüzde 35, yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 81 olduğunu belirtti. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasında kent merkezi, yüksek riski temsil eden kırmızı renk ile kaplandı.