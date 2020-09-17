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İl pandemi kurulu toplandı! İstanbul için yeni tedbirler geliyor

17 Eylül 2020 Perşembe - 19:40 | Son Güncelleme : 17 09 2020 - 19:40

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Pandemi Kurulu'nun toplandığını sosyal medya hesabından duyurdu. İstanbul'da alınması beklenen tedbirler, yapılan denetimler, toplu ulaşım ve kademeli mesai konularının ele alındı.


İstanbul'da kademeli mesai, toplu taşımada alınacak yeni tedbirler ve pandemi sürecinde yapılan denetimlerle alakalı olarak kritik toplantı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası bilgilendirmelerde bulunan Yerlikaya hafta içerisinde İstanbul için alınan kararların cuma günü açıklanacağını duyurmuştu.
 
VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
 
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İl Pandemi Kurulu’muz toplandı. İstanbul genelinde alınan pandemi tedbirleri, yapılan denetimler, filyasyon #izolasyon takip çalışmaları ve toplu ulaşım ile kademeli mesai konularını kurul üyelerimizle birlikte değerlendirdik." açıklamasında bulundu.

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Ali Yerlikaya İl Pandemi İstanbul
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