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İl müftülüklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı!

20 Mart 2021 Cumartesi - 9:23 | Son Güncelleme : 20 03 2021 - 9:23

Bazı il müftülerinin görev yeri değiştirildi, bir ilin müftüsü görevden alındı.


İl müftülüklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.  Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan imzalı atama kararlarına göre, Giresun Müftüsü Muhittin Oral  görevden alındı.
 
  Giresun Müftülüğüne Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan, Balıkesir  Müftülüğüne  Kahramanmaraş Müftüsü Celal Sürgeç, Kahramanmaraş Müftülüğüne Iğdır  Müftüsü Mustafa Tekin, Iğdır Müftülüğüne İrfan Açık, İzmir Müftülüğüne Yozgat  Müftüsü Salih Sezik, Yozgat Müftülüğüne Ali Gülden, Antalya Müftülüğüne Nazif  Fethi Yalçınkaya atandı.
 
 Şanlıurfa  Müftülüğüne Şırnak Müftüsü Ramazan Tolan, Şırnak  Müftülüğüne  Şanlıurfa Müftüsü Mehmet Taştan, Karaman Müftülüğüne Hakkari Müftüsü  Faruk Gürbüz, Hakkari Müftülüğüne Karaman Müftüsü Muhammet Lutfi Ketenci, Bolu  Müftülüğüne  Osmaniye Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, Osmaniye Müftülüğüne Ali  Çakmak, Konya Müftülüğüne de Doç. Dr. Ali Öge getirildi.
 
  
 

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