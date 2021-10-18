İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şok eden yolsuzluk! Müdür ve yardımcısı...

Adana’da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ihalelerine fesat karıştırıp devleti 60 milyon TL zarara uğrattıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 87 şüpheliden 8’i tutuklandı. İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, yardımcısı Kazım Baran, şube müdürü Kemal Bayhan ve müteahhit Tevfik Taştimur’un da bulunduğu 8 şüpheli, cezaevine gönderildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açtığı ihalelere fesat karıştırıldığını ve devletin yaklaşık 60 milyon TL zarara uğratıldığını belirledi.

Ekipler, savcılıktan alınan izinle belirlenen adreslere 14 Ekim’de şafak vakti eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, aralarında çetenin liderliğini yaptığı öne sürülen Tevfik Taştimur, görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ile açığa alınan yardımcıları ve kamu müteahhitlerinin bulunduğu 200’e yakın şüpheli gözaltına alındı.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden bir kısmı serbest bırakılırken, 87 kişi ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 21’i savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı. Mahkemeye çıkarılan 66 kişiden aralarında İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, yardımcısı Kazım Baran, şube müdürü Kemal Bayhan, müteahhit Tevfik Taştimur’un da bulunduğu 8 kişi tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.