İl jandarma komutanı itirafçı oldu isimleri sıraladı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Düzce İl Jandarma Komutanı kıdemli albay Yılmaz Özdemir, itirafçı oldu.
3 FETÖ ABİSİNİN İSMİNİ VERDİ: Soruşturma kapsamında 22 Aralık'ta Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Düzce İl Jandarma Komutanı kıdemli albay Yılmaz Özdemir'in, gözaltına alınır alınmaz itirafçı olmak istediği ve kendisinden sorumlu 3 cemaat abisinin isimlerini verdiği öğrenildi.
Özdemir'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.