04 Ocak 2018 Perşembe
İSTANBUL 
11°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.491 -0.48 EURO 4,5330 -0.36
USD 3,7490 -0.97 ALTIN 158,960 -0.71
CANLI BORSA
TÜMÜ

İl jandarma komutanı itirafçı oldu isimleri sıraladı

04 Ocak 2018 Perşembe - 16:31 | Son Güncelleme : 04 01 2018 - 16:31

FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Düzce İl Jandarma Komutanı Yılmaz Özdemir itirafçı oldu. Özdemir’in kendisinden sorumlu 3 cemaat abisinin isimlerini verdiği öğrenildi.


Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Düzce İl Jandarma Komutanı kıdemli albay Yılmaz Özdemir, itirafçı oldu.
 
3 FETÖ ABİSİNİN İSMİNİ VERDİ: Soruşturma kapsamında 22 Aralık'ta Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Düzce İl Jandarma Komutanı kıdemli albay Yılmaz Özdemir'in, gözaltına alınır alınmaz itirafçı olmak istediği ve kendisinden sorumlu 3 cemaat abisinin isimlerini verdiği öğrenildi.
 
Özdemir'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.