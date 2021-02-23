23 Şubat 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.551 -0.62 EURO 8,5370 0.05
USD 7,0200 -0.01 ALTIN 408,110 2.02
CANLI BORSA
TÜMÜ

İl il vaka sayısı! Bakan Koca açıkladı...

AA |  23 Şubat 2021 Salı - 0:06 | Son Güncelleme : 23 02 2021 - 0:11

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Şubat'ta 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını iller bazında paylaştı.


Türkiye koronavirüs ile mücadele ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15-21 Şubat'ta 100 bin kişide görülen Kovid-19  vaka sayılarını iller bazında paylaştı. Bakan Koca  "Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız" dedi.
 
İllere göre haftalık (15-21 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin  kişide İstanbul'da 68,23, Ankara'da 35,39, İzmir'de 42,67 oldu.
 
 
 

ETİKETLER

Fahrettin Koca Sağlık Bakanı koronavirüs il il vaka sayısı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.