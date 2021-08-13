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İl il vaka sayıları belli oldu! Kırmızıya döndü! İstanbul, Ankara, İzmir...
İllere göre vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklaması! Kritik harita paylaşıldı. Vaka sayıları en çok artan iller belli oldu. 10 il için kırmızı alarm verildi. İstanbul, İzmir ve Ankara'da vaka sayılarında son durum ne? İşte vaka sayılarının arttığı iller ile ilgili son dakika gelişmesi...
İllere göre vaka sayısı haritasıyla ilgili son dakika gelişmesi! İl il vaka sayıları belli oldu. Vaka sayıları en çok o illerde yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 31 Temmuz-6 Ağustos'ta her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun'un, mavi kategoriye geçen yeni iller olduğunu belirterek "İlk doz aşılanma oranları yüzde 75'in üzerinde. Düşük riskli il sayımız 21'e yükseldi." ifadelerini kullandı.