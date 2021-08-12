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İl il vaka sayıları açıklandı! Maviye dönen iller...

12 Ağustos 2021 Perşembe - 15:51 | Son Güncelleme : 12 08 2021 - 16:18

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Temmuz-6 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Siirt 974,40 oran ile yine ilk sırada yer aldı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Temmuz-6 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Siirt 974,40 oran ile yine ilk sırada yer aldı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AŞIDA 11 AĞUSTOS: Dün 1 Milyon 274 Bin 368 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 385.519. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 698.312. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 190.537. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 19.070.186’a indi" dedi.
 
MAVİYE DÖNEN İLLER
 
Bakan Koca, "ANTALYA, DENİZLİ, TUNCELİ VE GİRESUN, Mavi kategoriye geçen yeni illerimiz. İlk doz aşılanma oranları %75’in üzerinde. Bu üç ille birlikte düşük riskli il sayımız 21’e yükseldi" diyerek vaka haritasında en az riskli iller arasına giren şehirleri açıkladı. 
 
 
AĞRI VE BAYBURT TURUNCU İLLER ARASINDA
 
Bakan Koca, Bayburt ve Ağrı'nın %55’in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdiğini de ekledi.
 
 
HAFTALIK VAKA HARİTASINI PAYLAŞTI
 
Son olarak illere göre haftalık vaka sayısının haritasını paylaşan Koca, "En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları da düşecek." dedi.

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