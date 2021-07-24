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İl il belli vaka sayıları açıklandı! Rekora koşuyor
Sağlık Bakanlığı verileri, Kovid-19 aşılanmasında sınıfta kalan illerin vaka artışında rekora koştuğunu ortaya koydu. Aşılanmanın en düşük olduğu Siirt, Ağrı, Diyarbakır, Bitlis ve Van, 10-16 Temmuz haftasında 100 bin nüfusta en çok vaka görülen iller oldu.
Delta varyantı ile dünyada olduğu gibi Türkiye’de de vaka sayıları yeniden tırmanma eğilimine geçerken, Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı ve illerin aşılanma oranlarına ilişkin tablolar Kovid-19 ile mücadelede aşının önemini bir kez daha ortaya koydu. Bakanlığın 10-16 Temmuz arası illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısını gösteren insidans haritasına göre, en yüksek vaka sayıları Siirt, Ağrı, Bitlis, Diyarbakır, Van ve Kırıkkale’de görüldü.