İl içi mazeret tayinleri ne zaman? MEB öğretmenlerin il içi özür tayinleri…

İl içi özür grubu tayinleri ne zaman? sorusu merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Müdürlüğü özür grubu atamalarında ikinci aşama tercih ve onay işlemleri başladı. Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirmeleri, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. İşte MEB öğretmenlerin il içi özür tayinleri…

İl içi mazeret tayinleri ne zaman, sorusu yanıt buldu. Aile Birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu gibi nedenlerden yer değiştirmek isteyen öğretmenlerin başvuruları 12-17 Ağustos arası gerçekleşmişti. Mazerete bağlı yer değiştirme tercih tarihleri de belli oldu. Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler MEBBİS üzerinden okul tercihinde bulunabilecek. İşte Öğretmenlerin il içi özür tayinleri hakkında merak edilenler…

MEB İL İÇİ MAZERET TAYİNLERİ NE ZAMAN?

Mazerete bağlı atama tercihlerinin yapılması ve onayı 19 Ağustos ve 21 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Atama sonuçları ise 24 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak.

İL İÇİ MAZERET TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

İller arasında Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ildeki tüm eğitim kurumları arasından en çok 40 tercihte bulunabilir. Başvuracak öğretmenler, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak il genelinde boş kalan eğitim kurumlarından birine kura ile atanmak isteyip istemediklerini ayrıca belirtebilecektir. Ancak, 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenmeyecek. Bu kapsamda 40'tan az tercih yapanlar ile tercih dışı atanmak istemeyen öğretmenlerin sadece tercihleri dikkate alınacaktır. Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenler, istemeleri halinde aylıksız izin kullanabilecek.

İl içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilecek.

Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler, eşlerinin görev yaptıkları ilçe ile Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhlarının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebilecek.

Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecek. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında yer değişikliği yapılmayacak.

Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapan öğretmenler, yalnızca mazeretlerinin bulunduğu il merkezi (belde ve köyler dâhil) ya da ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edebilecek. Eşleri aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapan öğretmenler, öncelikle eşlerinin olduğu yerdeki eğitim kurumlarını tercih edecekler; eşlerinin bulunduğu yerde atanabilecekleri herhangi bir eğitim kurumu bulunmaması halinde ise yakın köy veya beldelerdeki eğitim kurumlarını tercih edebilecek.

Spor liseleri ile güzel sanatlar liseleri öğretmenlerinin tercihleri Spor liselerinin beden eğitimi alan öğretmenleri ile güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar ve müzik alan öğretmenleri aynı tür eğitim kurumlarını tercih edebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecek. Spor liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli beden eğitimi alan öğretmenleri ile güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar ve müzik alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecek.

İL İÇİ MAZERET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN