İl içi ihtiyaç listesi 2021 açıklayan iller! 62 ilin 8 Temmuz tayin amaçlı kadro ve kontenjanlara göre il içi öğretmen ihtiyaç listesi

İl içi öğretmen ihtiyaç listesi 2021 belli olmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından 14 Temmuz tarihine kadar ihtiyaç lisesi yayınlanmaya devam edecek. İl içi öğretmen ihtiyaç listesi yer değiştirme süreci il içi yer değiştirme tayin başvurusunda kritik öneme sahip. Kadro ve kontenjanlara göre başvuru işlemlerini yapan öğretmenler, il içi öğretmen ihtiyaç listesi 2021 ile işlemlerini tamamlayacak. İlinizdeki Milli Eğitim Müdürlüğü internet sitesi üzerinden il içi tayin ve ihtiyaç listeleri sorgulanabilecek. İşte İl içi ihtiyaç listesi 2021…

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme ihtiyaç listesi yayınlandı. İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenler başvuruları dün başladı, 14 Temmuz’a kadar devam edecek. Valilikler tarafından gerçekleştirilecek atama sonuçları 16 Temmuz 2021'de açıklanacak. Görevden ayrılma işlemleri 2 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla

İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ 2021

İl içi atama için kontenjanları için ihtiyaç listesi il milli eğitim müdürlükleri tarafından yayınlanıyor.

01 Adana İl MEM İçin Tıklayınız02 Adıyaman İl MEM İçin Tıklayınız

03 Afyon İl MEM İçin Tıklayınız

04 Ağrı İl MEM İçin Tıklayınız

05 Amasya İl MEM İçin Tıklayınız

06 Ankara İl MEM İçin Tıklayınız

07 Antalya İl MEM İçin Tıklayınız

08 Artvin İl MEM İçin Tıklayınız

09 Aydın İl MEM İçin Tıklayınız

10 Balıkesir İl MEM İçin Tıklayınız

11 Bilecik İl MEM İçin Tıklayınız

12 Bingöl İl MEM İçin Tıklayınız

13 Bitlis İl MEM İçin Tıklayınız

14 Bolu İl MEM İçin Tıklayınız

15 Burdur İl MEM İçin Tıklayınız

16 Bursa İl MEM İçin Tıklayınız

17 Çanakkale İl MEM İçin Tıklayınız

18 Çankırı İl MEM İçin Tıklayınız

19 Çorum İl MEM İçin Tıklayınız

20 Denizli İl MEM İçin Tıklayınız

21 Diyarbakır İl MEM İçin Tıklayınız

22 Edirne İl MEM İçin Tıklayınız

23 Elazığ İl MEM İçin Tıklayınız

24 Erzincan İl MEM İçin Tıklayınız

25 Erzurum İl MEM İçin Tıklayınız

26 Eskişehir İl MEM İçin Tıklayınız

27 Gaziantep İl MEM İçin Tıklayınız

28 Giresun İl MEM İçin Tıklayınız

29 Gümüşhane İl MEM İçin Tıklayınız

30 Hakkari İl MEM İçin Tıklayınız

31 Hatay İl MEM İçin Tıklayınız

32 Isparta İl MEM İçin Tıklayınız

33 Mersin İl MEM İçin Tıklayınız

34 İstanbul İl MEM İçin Tıklayınız

35 İzmir İl MEM İçin Tıklayınız

36 Kars İl MEM İçin Tıklayınız

37 Kastamonu İl MEM İçin Tıklayınız

38 Kayseri İl MEM İçin Tıklayınız

39 Kırklareli İl MEM İçin Tıklayınız

40 Kırşehir İl MEM İçin Tıklayınız

41 Kocaeli İl MEM İçin Tıklayınız

42 Konya İl MEM İçin Tıklayınız

43 Kütahya İl MEM İçin Tıklayınız

44 Malatya İl MEM İçin Tıklayınız

45 Manisa İl MEM İçin Tıklayınız

46 K.Maraş İl MEM İçin Tıklayınız

47 Mardin İl MEM İçin Tıklayınız

48 Muğla İl MEM İçin Tıklayınız

49 Muş İl MEM İçin Tıklayınız

50 Nevşehir İl MEM İçin Tıklayınız

51 Niğde İl MEM İçin Tıklayınız

52 Ordu İl MEM İçin Tıklayınız

53 Rize İl MEM İçin Tıklayınız

54 Sakarya İl MEM İçin Tıklayınız

55 Samsun İl MEM İçin Tıklayınız

56 Siirt İl MEM İçin Tıklayınız

57 Sinop İl MEM İçin Tıklayınız

58 Sivas İl MEM İçin Tıklayınız

59 Tekirdağ İl MEM İçin Tıklayınız

60 Tokat İl MEM İçin Tıklayınız

61 Trabzon İl MEM İçin Tıklayınız

62 Tunceli İl MEM İçin Tıklayınız

63 Şanlıurfa İl MEM İçin Tıklayınız

64 Uşak İl MEM İçin Tıklayınız

65 Van İl MEM İçin Tıklayınız

66 Yozgat İl MEM İçin Tıklayınız

67 Zonguldak İl MEM İçin Tıklayınız

68 Aksaray İl MEM İçin Tıklayınız

69 Bayburt İl MEM İçin Tıklayınız

70 Karaman İl MEM İçin Tıklayınız

71 Kırıkkale İl MEM İçin Tıklayınız

72 Batman İl MEM İçin Tıklayınız

73 Şırnak İl MEM İçin Tıklayınız

74 Bartın İl MEM İçin Tıklayınız

75 Ardahan İl MEM İçin Tıklayınız

76 Iğdır İl MEM İçin Tıklayınız

77 Yalova İl MEM İçin Tıklayınız

78 Karabük İl MEM İçin Tıklayınız

79 Kilis İl MEM İçin Tıklayınız

80 Osmaniye İl MEM İçin Tıklayınız

81 Düzce İl MEM İçin Tıklayınız

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,



2. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,



3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

1. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.



2. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.



3. Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.



4. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebileceklerdir.



5. Halen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6’ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, bulundukları eğitim kurumlarında 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri hâlinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.



6. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2021 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları il millî eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir.

7. Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” , “Bilgi Teknolojileri” ve “Yönetim Bilişim Sistemleri” mezunları, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyeceklerdir.



8. İl içinde yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra imzalattırılacaktır.



9. Başvurular sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.



10. Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebileceklerdir.

11. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır ancak; kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna dönen öğretmenlerden kadrolarının olduğu eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içi yer değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir.



12. Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine öğretmen olarak atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.