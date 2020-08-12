İl dışı tayin sonuçları 2020 sorgulama - MEBBİS atama sonuç ekranı | MEB açıkladı, öğretmenlerin il dışı atama sonuçları belli oldu! İl dışı atama sonuçları 2020!

İl dışı atama sonuçları belli oldu. 6 Ağustos’ta başlayan, 10 Ağustos’ta sonra eren tayin tercihlerinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmişti. Öğretmenler il dışı tayin sonuçlarının dün açıklanmasını bekliyordu. MEB tarafından sabah saatlerinde il dışı atama sonuçları ilan edildi. İl dışı tayin sonuçlarının açıklanmasının ardından tayinin nereye çıktığını merak edenler, MEBBİS ve e-devlet üzerinden sonuçlarını sorgulamaya başladı. İşte İl dışı tayin sonuçları 2020 sorgulama - MEBBİS atama sonuç ekranı…

MEB Personel Genel Müdürlüğü sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, il dışı atama sonuçlarının açıklandığı duyurdu. 6-10 Ağustos tarihleri arasında MEBBİS ekranı üzerinden Hizmet puanına göre yapılan İl dışı atama işlemleri sona erdi ve atama listeleri açıklandı. İl dışı tayin sonuçları 2020 sorgulama - MEBBİS atama sonuç ekranı…

İL DIŞI ATAMA SONUCU E-DEVLET SORGULAMASI

İL DIŞI TAYİN SONUCU MEBBİS SORGULAMASI

ÖĞRETMEN ATAMALARI NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

1. Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 10 Ağustos 2020 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

2. Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

3. Bu duyurunun “D. 23 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular” bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.