İl dışı tayin başvuru şartları ve ekranı! MEB İl dışı tayin başvurusu nasıl yapılır, öğretmen il dışı tayin başvuruları ne zaman?

İl dışı tayinler sabırsızlıkla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında görev alan öğretmenler iller arası tayin başvurusu yapmak için başvuru tarihlerini ve şartlarını sorguluyor. Adaylar başvurularını, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinden yapabilecekler. Peki, il dışı tayin başvurusu nasıl yapılır, il dışı tayin tarihi ne zaman? İl dışı tayin başvuru şartları ve ekranı...

İl dışı tayin başvuruları tarihi sorgulanırken şartlar da merakla araştırılıyor. Öğretmenlerin bekleyişi sürerken başvuru tarihleri belli oldu. İl dışı tayin ne zaman, il dışı tayin başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İl dışı atama başvuruları 30 Temmuz - 3 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.

Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Dolayısıyla başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacak. Hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamalı.

İL DIŞI ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

40 EĞİTİM KURUMU TERCİH EDİLEBİLECEK

İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verilecek. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemeyecek. Bunlardan 41'inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacak.

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 3 Ağustos 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecek. Atama sonuçları ise 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.