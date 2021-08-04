İl dışı atama sonuçları açıklandı! MEBBİS ve E-devlet öğretmen il dışı nakil sonuçları sorgulama ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı, il dışı nakil sonuçlarını açıkladı. MEBBİS ve E-devlet öğretmen il dışı nakil sonuçları sorgulama ekranı!

İl dışı atama sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yaptığı açıklama “2021 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları ile 23 İl Kapsamında İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları”nı duyurdu.

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