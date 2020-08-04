İl dışı atama ne zaman? İl dışı yer değiştirme başvuruları başlıyor! İşte İl dışı ihtiyaç listesi 2020

Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) görev yapan öğretmenlerin il dışı isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2020 yılı il dışı isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri duyurusu ve atama takvimi yayınlandı. Peki, 2020 İl dışı kontejanları belli oldu mu? 2020 İl dışı atama ne zaman? İl dışı yer değiştirme başvuruları nasıl yapılır? İşte İl dışı tayin takvimi ve İl dışı ihtiyaç listesi...

Öğretmenlerin il dışı yer değiştirme başvuruları başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin iller dışı yer değiştirme başvuru takvimini yayınladı. 2020 il dışı tayin başvuru şartları da belli oldu. Peki, 2020 İl dışı kontejanları belli oldu mu? 2020 İl dışı atama ne zaman? İl dışı yer değiştirme başvuruları nasıl yapılır? İşte İl dışı tayin takvimi ve İl dışı ihtiyaç listesi...

2020 İL DIŞI ATAMA NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuru takvimini yayınladı. Öğretmenlerin tayin olmak istedikleri iller için başvuru yapacağı tarihler de belli oldu. 2020 il dışı atama takvimine göre; öğretmenlerin il dışı yer değiştirme başvuruları 6 Ağustos’tan itibaren alınacak. Başvurular 10 Ağustos’da sona erecek.

İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan elektronik başvuru formu doldurularak yapılacak. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; elektronik başvuru formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEB BİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edebilecek.

İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41’inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verilecek. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek işaretlenemeyecek.

Bunlardan 41’inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacak. Başvuru şartlarını taşıyan öğretmenlerin tercihlerine açılacak eğitim kurumları, öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülük durumları dikkate alınarak belirlenecek.

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevli olup 30 Eylül 2020 tarihine kadar kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna döneceklerini beyan eden öğretmenlerden kadrolarının olduğu ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.

Başvurular sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacak.

İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2020 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri duyurusunda yer alan başvuru şartları şu şekilde:

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’ nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 1 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacak.

İL DIŞI ATAMA DUYURUSU İÇİN TIKLAYIN

İL DIŞI ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ