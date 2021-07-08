İl dışı atama 2021! 2021 öğretmen il dışı atama başvuruları ne zaman? MEB iller arası tayin başvurusu şartları!

MEB duyurdu. Binlerce öğretmen bekliyordu ve başvuru şartları belli oldu. 29 Temmuz'da başlıyor. MEB, 2021 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerine ilişkin kılavuzu haziran ayında yayımladı. MEB il içi tayin başvurularının başlamasıyla birlikte binlerce öğretmen de il dışı atama 2021 başvurularını merak ediyor. MEB tarafından yayımlanan il dışı atama kılavuzu birlikte 2021 öğretmen il dışı atama takvimi netlik kazanmıştı. Peki, 2021 öğretmen il dışı atama başvuruları ne zaman? 2021 iller arası tayin başvurusu nasıl yapılır? İl dışı atama 2021 başvurusu şartları ne? İşte il dışı tayin 2021 kılavuzu ve atama takvimi...

Binlerce öğretmenin il içi atama başvurularının başlamasıyla birlikte il dışı atama 2021 başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerine ilişkin kılavuzu haziran ayında yayımlamıştı. MEB tarafından yayımlanan il dışı atama 2021 kılavuzu ile birlikte 2021 öğretmen il dışı atama takvimi de netleşmişti. İl dışı atama 2021 başvuru şartları, tayin yapılacak illerin listesi ve dikkat edilecek hususlar kılavuzda tek tek açıklandı. Peki, 2021 öğretmen il dışı atama başvuruları ne zaman? 2021 iller arası tayin başvurusu nasıl yapılır? İl dışı atama 2021 başvurusu şartları ne? İşte il dışı tayin 2021 kılavuzu ve atama takvimi...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2021 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin kılavuzu haziran ayında yayımladı. İl dışı atama 2021 kılavuzu ile birlikte 2021 öğretmen il dışı atama takvimi de belli oldu. İl içi atama başvurularının başlamasıyla birlikte binlerce öğretmen il dışı atama başvurularının başlayacağı tarihi merak ediyor.

MEB İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kılavuzda yer alan bilgilere göre, başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edecekler.

İL DIŞI ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41’inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verilecek. 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek işaretlenemeyecek. Bunlardan 41’inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacak.

Başvuru şartlarını taşıyan öğretmenlerin tercihlerine açılacak eğitim kurumları, öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülük durumları dikkate alınarak belirlenecek.

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevli olup 30 Eylül 2021 tarihine kadar kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna döneceklerini beyan eden öğretmenlerden kadrolarının olduğu ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, yer değiştirme isteğinde bulunabilecek. Bunlardan en geç 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla atandıkları eğitim kurumunda göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek.

Başvurular sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacak.

MEB İL DIŞI ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI!

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna

atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

23 İL KAPSAMINDA YAPILACAK BAŞVURULAR

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülükleri dikkate alınmak suretiyle listedeki 23 ille sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.

2021 İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ