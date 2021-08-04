İl dışı 2021 atama sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Öğretmen iller arası yer değiştirme sonuçları MEBBİS üzerinden sorgulanacak!

Öğretmen adayları il dışı atama başvurularını 30 Temmuz-3 Ağustos arasında yaptı. Atama sonuçlarının açıklanacağı günü merak eden adaylar il dışı atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arıyor. İl içi atama sonuçları mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2021 İl dışı atama sonuçları detayları…

İl dışı atama sonuçları, başvuruların tamamlanması sonrası en çok merak edilen konu oldu. Görev yaptıkları illerden farklı illere tayin olmak isteyen öğretmenler MEB tarafından yayımlanan il listesine göre başvurularını tamamladı. Başvuruları tamamlanınca İl dışı 2021 atama sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak? sorularına yanıt aranmaya başlandı. MEBBİS İl dışı atama sonucu sorgulama ekranı...

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl dışı atama başvuru sonuçları MEB tarafından 4 Ağustos tarihinde açıklanacak.

İL DIŞI ATAMA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ