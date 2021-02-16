İkranur'un babası: Kız kardeşimden beklerdim ama erkek kardeşimden değil

Giresun'un Bulancak ilçesinde geçen yıl bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya gittikten sonra kaybolup, 3 gün sonra da derede cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili amcası S.T. (14) ile halası Ayşe Tirsi'nin (20) tutuklanmasının ardından küçük kızın anne ve babası konuştu. İkranur'un annesi Nazlı Tirsi, “Amca ile yeğeni İkranur arasında bir kıskançlık vardı. Ama bu kadar ileri gidebileceğini hiç düşünmedik. Haladan beklerdik aslında ama amca neden yapıyor?” dedi. Baba Serdar Tirsi ise, "Ben kız kardeşim Ayşe’den bekliyordum, ama erkek kardeşim S.T.'den beklemiyordum” ifadelerini kullandı.

Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyü Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede geçen yıl 27 Haziran günü saat 18.00 sıralarında, 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan, Nazlı- Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, büyükbaş hayvanların yanına gitti.

Küçük İkranur geri dönmeyince, kardeşi ve kuzeni ailesine haber verdi. Çevrede arama yapan Tirsi ailesi, kızlarını bulamayınca jandarma dan yardım istedi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı.

370 hektar alanda yaklaşık 150 kişilik uzman ekibin, iz takip ve kadavra köpekleri, dron ve termal kameralar ile aradığı İkranur, 3 gün sonra evlerinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy Deresi’nde ölü bulundu.

HALA VE AMCA TUTUKLANDI

Sır perdesinin aralanması için jandarma ekipleri, İkranur Tirsi’nin ölümü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında cuma günü küçük kızın dedesi, amcası ve 3 halasının da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. 5 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken hala Ayşe Tirsi ve amca S.T., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, İkranur'a yaramazlık yaptığı için tokat attığını ve ağlaması üzerine ağzını kapatarak nefessiz kalması sonucu öldürdüğünü söyleyen amca S.T., 'Kasten Öldürme', cesedi birlikte dereye attıkları halası Ayşe Tirsi ise 'Suç Delillerini Yok Etme, Değiştirme veya Gizleme' suçlarından tutuklandı.

‘KAFAMIZDA ÇOK SORU İŞARETİ VAR’

Olay sonrası suskunluğunu bozan İkranur'un annesi Nazlı Tirsi, olayın şokunu yaşadıklarını söyledi, cinayeti itiraf eden amca yerine halanın olayı gerçekleştirmiş olabileceğine öne sürdü. Nazlı Tirsi, "Biz savcı ile henüz görüşmedik. Görüşmek için talepte bulunduk. İfadeleri gözümle görmek istiyorum. Böyle bir şey beklemiyorduk. Dışarıdan biri yaptı zannediyorduk. Aile içinden belki biri görmüştür, tehdit edilmiştir, o yüzden susuyordur diye düşünüyorduk. Amcanın itirafını öğrenince şoke olduk. Bizim de kafamızda çok soru işareti var. Bir türlü kafamızda olayı netleştiremiyoruz. Amca ile yeğeni İkranur arasında bir kıskançlık vardı. Ama bu kadar ileri gidebileceğini hiç düşünmedik. Haladan beklerdik aslında ama amca neden yapıyor? Bu kadar nefesi kesilip ölecek kadar insan boğmak kolay değil. Olayda 3’üncü kişi de mi var diye düşünüyorum” dedi.

KIZ KARDEŞİMDEN BEKLERDİM, ERKEK KARDEŞİMDEN DEĞİL

Baba Serdar Tirsi de, "Ben kız kardeşim Ayşe’den bekliyordum böyle bir şey ama erkek kardeşim S.T.'den beklemiyordum. S,T. belki tanık olmuştur diye düşünüyordum. S,T.'ye daha önce de sormuştum. Bir şey biliyor musun, gördün de bir şey, seni tehdit ettiler de susuyor musun, korkma diye. Ama hiçbir şey söylemedi. Şimdi savcılıkta verilen ifadeyi görmek için talepte bulunduk. Okuyunca ifadeyi belki kafamızdaki soru işaretleri biraz da olsa cevap bulur" diye konuştu.

KORKUNÇ ŞÜPHE: ABLA ÖLDÜRDÜ, KARDEŞİ ÜSTLENDİ Kardeşleri cezaevine gönderilen Sevgican, Müge Anlı programında yaptığı açıklamada durumun tam tersi olabileceğinin altını çizdi. Kardeşi Ayşe'nin cani bir ruha sahip olduğunu söyleyen Sevgican, kardeşinin daha az ceza alacağı söylenerek kandırılmış olabileceğini ifade etti. AMCA VE HALA TUTUKLANDI İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan küçük kızın amcası S.T. (14) 'Kasten öldürme', halası Ayşe Tirsi ise 'Delilleri karartma' suçundan sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. AMCANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI Cinayeti itiraf eden S.T., ifadesinde olay günü harman alanında İkranur’un yaramazlık yaptığını iddia ederek, “Harman alanındaydık. İkranur biraz şımarık kızdı. Olay günü sağımı solumu çekiştirdi, koluma vurdu. Ben de ona vurdum, tokat attım yere düştü. Bu sırada ağlamaya ve bağırmaya başladı. Kimse duymasın diye susturmak için ağzını kapattım. Nefessiz kalınca öldü. Ben de ablama haber verdim. Ablamla birlikte harmanlık alandan İkranur'un cansız bedenini taşıyıp dereye attık” dedi. PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI Delil karartma’ suçundan tutuklanan hala Ayşe Tirsi’nin sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. Ayşe Tirsi’nin olaydan sonra yeğeni İkranur için üzüntüsünü ifade ettiği ‘Sevda Tirsi’ adlı sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında, “Kuzum yeni bir yıla sensiz girdik kardeşlerin buradaydı sen yoktun. İkram seni çok özledik sensiz yeni yılın hiçbir önemi yok. Ha 2020 ha 2021 ne fark eder sen olmadıktan sonra ama yine de yeni yılımız kutlu olsun meleğim seni çok özledim, seni çok seviyoruz İkranur’um” ifadelerine yer verdiği görüldü. ‘SENİ UNUTTUK SANMA’ Ayşe Tirsi’nin bir başka paylaşımında ise ‘İkranur'um seni çok özledim seni unuttuk sanma sakın. Hala kalbimizde ve aklımızdasın, seni çok seviyorum. Hepimiz seviyoruz. Hiçbir açıklama yok, bir haber yok. Ama inşallah çıkacak, peşini bırakacağımızı sanmasın, kimse adalet yerini bulmazsa, biz halaların olarak amcaların baban babaannen deden peşini bırakmayacağız” diyerek sözde üzüntüsünü ifade etmeye çalıştığı görüldü. ‘BİR ÇOCUK DAHA MI ÖLSÜN KATİLLERİN YAKALANMASI İÇİN’ Ayşe Tirsi geçen süreyi hatırlatarak olayın aydınlatılamamasına tepki gösterdiği bir başka sosyal medya paylaşımında ise, “Benim kuzum yerinde rahat yatamıyor katili çıkmadı diye, biz yeğenimin mezarının başına doğru düzgün gidemiyoruz bu yüzden. Neredeyse 5 ay oldu, hiçbir şey yok ortada. İlla bir çocuk daha mı ölsün, böyle katillerin yakalanması için. İnşallah sana bunu yapan yakalanır sende rahat uyursun biz de rahatlarız” ifadelerine yer verdi.