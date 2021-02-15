İkranur Tirsi soruşturmasında yeni gelişme! Cinayeti itiraf etti...

CİNAYET ŞÜPHESİNE ARAŞTIRMA

20 KİŞİDEN DNA ÖRNEĞİ ALINMIŞTI

HALA VE AMCA ADLİYEDE

Sır perdesinin aralanması için jandarma ekipleri, İkranur Tirsi’nin ölümü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında cuma günü 7 kişiyi gözaltına aldı. Küçük kızın dedesi, amcası, 3 halasının da yer aldığı 7 kişinin, sorgusu tamamlandı. Şüphelilerden 5’i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, küçük kızın amcası S.T. ile halası A.T., adliyeye sevk edildi.

8 AY SONRA KORKUNÇ İTİRAF

7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan küçük kızın amcası Sinan Tirsi (14) ile halası Ayşe Tirsi'nin savcılık sorguları tamamlandı. Cinayeti itiraf eden Sinan Tirsi, 'Kasten öldürme', ablası Ayşe Tirsi ise 'Delilleri karartma suçuna yardım' suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

AMCA VE HALA TUTUKLANDI

Giresun'un Bulancak ilçesinde geçen yıl bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya gittikten sonra kaybolup, 3 gün sonra da derede cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan küçük kızın amcası S.T. (14) 'Kasten öldürme', halası Ayşe Tirsi ise 'Delilleri karartma' suçundan sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

'Delil karartma’ suçundan tutuklanan hala Ayşe Tirsi’nin sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. Ayşe Tirsi’nin olaydan sonra yeğeni İkranur için üzüntüsünü ifade ettiği ‘Sevda Tirsi’ adlı sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında, “Kuzum yeni bir yıla sensiz girdik kardeşlerin buradaydı sen yoktun. İkram seni çok özledik sensiz yeni yılın hiçbir önemi yok. Ha 2020 ha 2021 ne fark eder sen olmadıktan sonra ama yine de yeni yılımız kutlu olsun meleğim seni çok özledim, seni çok seviyoruz İkranur’um” ifadelerine yer verdiği görüldü.

‘SENİ UNUTTUK SANMA’

Ayşe Tirsi’nin bir başka paylaşımında ise ‘İkranurum seni çok özledim seni unuttuk sanma sakın. Hala kalbimizde ve aklımızdasın, seni çok seviyorum. Hepimiz seviyoruz. Hiçbir açıklama yok, bir haber yok. Ama inşallah çıkacak, peşini bırakacağımızı sanmasın, kimse adalet yerini bulmazsa, biz halaların olarak amcaların baban babaannen deden peşini bırakmayacağız” diyerek sözde üzüntüsünü ifade etmeye çalıştığı görüldü.

‘BİR ÇOCUK DAHA MI ÖLSÜN KATİLLERİN YAKALANMASI İÇİN’

Ayşe Tirsi geçen süreyi hatırlatarak olayın aydınlatılamamasına tepki gösterdiği bir başka sosyal medya paylaşımında ise, “Benim kuzum yerinde rahat yatamıyor katili çıkmadı diye, biz yeğenimin mezarının başına doğru düzgün gidemiyoruz bu yüzden. Neredeyse 5 ay oldu, hiçbir şey yok ortada. İlla bir çocuk daha mı ölsün, böyle katillerin yakalanması için. İnşallah sana bunu yapan yakalanır sende rahat uyursun bizde rahatlarız” ifadelerine yer verdi.

AMCANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Giresun'un Bulancak ilçesinde geçen yıl bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya gittikten sonra kaybolup, 3 gün sonra da derede cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili amcası S.T. ile halası A.T.'nin tutuklandığı soruşturmada sır perdesi aralanıyor. Cinayeti itiraf eden S.T., ifadesinde olay günü harman alanında İkranur’un yaramazlık yaptığını iddia ederek, “Harman alanındaydık. İkranur biraz şımarık kızdı. Olay günü sağımı solumu çekiştirdi, koluma vurdu. Ben de ona vurdum, tokat attım yere düştü. Bu sırada ağlamaya ve bağırmaya başladı. Kimse duymasın diye susturmak için ağzını kapattım. Nefessiz kalınca öldü. Ben de ablama haber verdim. Ablamla birlikte harmanlık alandan İkranur'un cansız bedenini taşıyıp dereye attık” dedi.

BAŞSAVCILIK’TAN İKRANUR AÇIKLAMASI

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan İkranur Tirsi cinayeti ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, “Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında bazı aile bireylerinin çelişkili ifadelerde bulunması üzerine elde edilen deliller ve Adli Tıp Kurumu raporu ışığında 7 kişi gözaltına alınmıştır. Yapılan sorgulamada İ.T’nin amcası olan suça sürüklenen çocuk S.T'nin, İ.T.’nin ağzını ve burnunu kapatarak nefessiz kalmasına neden olması sonucu ölümüne sebebiyet verdiği tespit edilmiştir. Ayrıca suça sürüklenen çocuk S.T.’nin ablası şüpheli A.Ç. ile birlikte İ.T.‘nin cesedini dere yatağına bıraktıkları anlaşılmıştır. Konuyla ilgili Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suça sürüklenen çocuk S.T hakkında Kasten Öldürme suçundan, şüpheli A.Ç hakkında Suç Delillerini Yok Etme, Değiştirme veya Gizleme suçlarından tutuklanmaları talep edilmiş, Bulancak Sulh Ceza Hakimliği de suça sürüklenen çocuk ve şüphelinin tutuklanmasına karar vermiştir. Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma titizlikle sürdürülmektedir” denildi.