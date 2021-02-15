İkranur Tirsi olayı nedir, neden öldürüldü? Müge Anlı İkranur Tirsi’yi kim öldürdü, İkranur’un katili kim, amcası mı?

İkranur Tirsi’yi kim öldürdü? Giresun'da geçen yıl bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya gittikten sonra kaybolup, 3 gün sonra da derede cansız bedeni bulunan İkranur Tirsi’nin (7) ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Konuyu programında işleyen Müge Anlı, katilden itiraf geldiğini duyurdu. İkranur Tirsi'nin katili 14 yaşındaki öz amcası çıktı. İşte İkranur Tirsi olayı…

Müge Anlı İkranur Tirsi’yi kim öldürdü, İkranur’un katili kim, amcası mı, soruları yanıt buldu. Giresun'un Bulancak ilçesinde 27 Haziran’da evinin yakınındaki bahçede kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedenine ulaşılan İkranur Tirsi’nin (7) ölümüyle ilgili, cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyordu. 8 ay sonra İkranur Tirsi olayı aydınlatıldı. İkranur'un dedesi ve amcasının da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltı ardından ilk itiraf geldi. 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin katili 14 yaşındaki öz amcası çıktı. İkranur Tirsi olayı nedir?

İKRANUR TİRSİ OLAYINDA ŞÜPHELİLER SORGUDA

Sır perdesinin aralanması için Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İkranur Tirsi’nin ölümü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aralarında 7 kişiyi gözaltına aldı. Küçük kızın dedesi, amcası, 3 halasının da yer aldığı 7 kişinin, sorgusu sürüyor. Ekipler, şüphelilerin çapraz sorguya da alarak, olayı tüm detaylarıyla aydınlatmaya çalışıyor.

20 KİŞİDEN DNA ÖRNEĞİ ALINDI

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla İkranur Tirsi'nin ölümünü araştırmak üzere görevlendirilen özel ekip ise çalışmalarına devam ediyor. Soruşturmada kızın dereye düşerek öldüğü ya da öldürüldükten sonra dereye atılmış olabileceği ihtimalleri titizlikle araştırılıyor. Bu kapsamda köyde, aralarında aile bireylerinin de yer aldığı 20 kişiden DNA örneği alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen DNA örnekleri inceleniyor.

ADLİ TIP RAPORU HAZIRLANIYOR

İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığı’nca başlatılan çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. İlk tespitlere göre travmatik bulguya rastlanmayan İkranur'un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu ortaya çıkacak. Bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemeyen İkranur’un iç organlarından alınan parçalara, çoklu organ incelemesi yapılacak. Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından parçalar, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

İKRANUR NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Olay tarihinde 13 yaşında olan Sinan Tirsi küçük kızı kıskandığı için öldürdüğünü ileri sürdü. Tirsi, kendi ablalarının İkranur’a çok ilgi göstermesinden dolayı kıskançlık yaşadığını ve oyun oynarken bir sinirle ağzını kaparak nefes almasını engellediğini ardından da Ayşe Tirsi ile birlikte cansız bedenini dereye bıraktıklarını söyledi.

İlk tespitlere göre travmatik bulguya rastlanmayan İkranur'un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu ortaya çıkacak. Bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemeyen İkranur'un iç organlarından alınan parçalara, çoklu organ incelemesi yapılacak.