İkranur neden öldü? Ön otopsi raporu açıklandı! Giresun’da kaybolan İkranur Tirsi nasıl öldü? İkranur nerede bulundu?

ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programına katılan İkranur’un annesi 27 Haziran Cumartesi günü Giresun'unda kaybolan İkranur’un bulunması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Giresun’un Bulancak ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve dün öğleden sonra cansız bedeni evine 7 km mesafede dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ilk otopsi raporu ortaya çıktı. Peki, İkranur Tirsi neden öldü? Giresun’da kaybolan İkranur nasıl öldü?

Bulancak İcilli köyünde 5 gün önce sığır otlatmakta olan amcasının yanına gitmek için arkadaşlarından ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan İkranur Tirsi'nin (7) cansız bedenine dün saat 14.00 sıralarında evinden 7 km uzaklıkta Adaköy Deresi kenarında bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemede küçük kızın üzerindeki elbiselerde hiçbir yıpranma ve yırtık tespit edilemezken, kulağındaki küpe ve ayakkabılarının dahi üzerinde olduğu belirlendi. Peki, Giresun’da kaybolan İkranur neden öldü?

İKRANUR NEDEN ÖLDÜ?

İkranur Tirsi'nin cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yapılan ilk otopsisinde minik kızın ölümünde travmatik hiçbir bulguya rastlanılamazken, ciğerlerinde su dolması sonucu yani boğularak öldüğü belirlendi. Güvenlik güçleri, Tirsi'nin cesedinin çürümeye evrilmesinden dolayı kaybolduğu günden itibaren öldüğü, küçük kızın boğulduğu deredeki su seviyesinin çok düşük olması, üzerindeki elbiselerinde derede sürüklenme ibaresinin olmaması nedeniyle minik kızın derede birileri tarafından boğulduğu şüphesi üzerinde duruyor.