İkranur bulundu mu? Kayıp İkranur Tirsi bulundu mu? | ATV canlı Müge Anlı ile Tatlı Sert

ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında 27 Haziran Cumartesi günü Giresun'un Bulancak ilçesinde akşam saatlerinde kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi aranıyor. Kardeşi ve kuzeni ile oyun oynamak üzere çıktıktan sonra haber alınamayan İkranur’un ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya çalışıyor. Peki, İkranur Tirsi bulundu mu?

Müge Anlı seyirciyi ekran başına kilitleyen devam ediyor. Müge Anlı, 1.5 yaşındaki Ecrin bebeğin ardından bu kez de Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkranur için harekete geçti. Asayiş Timi (İz takip köpekleri ile birlikte), AKUT, AFAD ve köy halkı tarafından 106 hektar alan arandı. Peki, İkranur Tirsi bulundu mu? 30 Haziran Atv canlı yayınında Müge Anlı'da...

KAYIP İKRANUR TİRSİ BULUNDU MU?

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli Köyü'nde 27 Haziran Cumartesi günü ortadan kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi arama çalışmalarına devam ediliyor. Bütün arama çalışmalarına rağmen henüz küçük kızın bir izine rastlanmadı. Bugün canlı yayına gelen bir ihbar ise gündeme bomba gibi düştü.

7 yaşındaki İkranur Tirsi ailesi ile birlikte babaannesini ziyaret etmek için İcilli Köyü'nün Kıran mahallesine gitmişti. Daha sonra arkadaşlarıyla oynamak için babaannesinin evinden çıkan İkranur köyün içinde harman yerine doğru gitti.

Kardeşleri ve arkadaşları ile oynayan İkranur hayvanlara bakmaya gideceğini söyledi ve arkadaşlarına peşinden gelmemeleri için uyarıda bulundu. İkranur arkadaşlarının yanından ayrıldı ve bir daha da dönemedi.

Küçük kızın akrabası Muhammet Tirsi yatığı açıklamada; "Akşam 6 gibi burada oyun oynuyorlar. İneklere ben bakayım siz gelmeyin demiş çocuklara ısırgan yakar sizi demiş ve bu yoldan gitmiş daha da çocuktan haber yok geri dönmemiş. " açıklamasını yapı.

Amcası ve halasının oynarken gördüğü küçük kızın kaybolduğunu kimse farketmedi. Uzun bir süre ne annesi nede babası İkranur'un kaybolduğunu anlayamadı. İkranur'un annesi Nazlı Tirsi ise şu açıklamayı yaptı;

"Görümcen oynarken görmüş İkranur'u. Yanlarına gitmiş aşağıda oynuyorlarmış İkranur'un kaybolduğu yerde. Benim ortanca oğlan gelince İkranur'un küçüğü sordum "Ablan nerede?" diye o da "İneklere gitti" dedi. İkranur ineklere bakacağım amcamın yanına gideceğim demiş bende o zaman merak etmedim bunu duyunca. Akşam oldu panik oldum eşimi aramadım İkranur'un kayıp olduğunu söyledim."

6 yaşındaki kardeşi Tuğra eve dönmüştü ama 7 yaşındaki İkranur'dan haber yoktu. Telaşlanan aile küçük kızı aramaya başladı. Kendi imkanlarıyla aramaya başlayan aile sonuç alamayınca Jandarmaya haber verdiler.

Cumartesi başlayan arama çalışmalarına Jandarma, AKUT ve köylülerde katıldı. Ancak İkranur'a hala ulaşılamadı. Canlı yayına gelen bir ihbar ise programa damga vurdu.

İKRANUR KAÇIRDI MI?

Müge Anlı canlı yayında telefonla gelen ihbarı açıkladı. Anlı "Cezaevinden gelen bir kişiden bahsedildi. 3 gün önce cezaevinden çıkan bir kişiden bahsediliyor ve o kişi gelip kaçırmış olabilir mi? kızı diye soruluyor. Bu cezaevinden çıkan kişi kim. Bizde bu bilgiyi jandarma ile paylaşacağı" açıklamasını yaptı.

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE 30 HAZİRAN 2020 - TIKLA