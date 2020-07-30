İkramiye ne zaman yatacak? İşçi ikramiyesi bayramdan önce ödenecek mi? ÇAYKUR işçi ikramiye ödemeleri…

ÇAYKUR işçi ikramiyelerini yarın ödeyecek. ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, işçi ikramiyelerinin yarın ödeneceğini bildirdi. Çalışan işçilerin emeklerinin karşılığını alın terleri kurumadan ödeme çabasıyla teşekkülün mali imkanları zorlanarak bu ödeme planlamasının oluşturulduğu kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Her fırsatta kurumumuzun yanında olan, fedakar çalışmalarını esirgemeyen işçi kardeşlerimizin bayramlarını tebrik eder, özellikle bayram süresince maske, mesafe, temizlik kurallarına daha çok riayet ederek ve tedbiri elden bırakmadan sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu bir bayram yaşamalarını Cenabı Allah'tan dileriz."