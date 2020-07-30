30 Temmuz 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.127 -0.76 EURO 8,2060 -0.40
USD 6,9800 0.08 ALTIN 438,200 -1.00
CANLI BORSA
TÜMÜ

İkramiye ne zaman verilecek? İşçi ikramiyesi bayramdan önce ödenecek mi? ÇAYKUR işçi ikramiye ödemeleri…

30 Temmuz 2020 Perşembe - 14:06 | Son Güncelleme : 30 07 2020 - 14:06

İşçi ikramiyeleri ne zaman yatıyor, sorusu ÇAYKUR çalışanları tarafından merak ediliyordu. ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, işçi personelin 2020 ilave tediye bedellerinin tümünün ilgili banka hesaplarına bugün aktarıldığı, çalışanların yarından itibaren ikramiyelerini hesaplarından çekebilecekleri belirtildi. İşte ÇAYKUR işçi ikramiye ödemeleri…


ÇAYKUR işçi ikramiyelerini yarın ödeyecek. ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, işçi ikramiyelerinin yarın  ödeneceğini bildirdi. Çalışan işçilerin emeklerinin karşılığını alın terleri kurumadan ödeme  çabasıyla teşekkülün mali imkanları zorlanarak bu ödeme planlamasının  oluşturulduğu kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her fırsatta kurumumuzun yanında olan, fedakar çalışmalarını  esirgemeyen işçi kardeşlerimizin bayramlarını tebrik eder, özellikle bayram  süresince maske, mesafe, temizlik kurallarına daha çok riayet ederek ve tedbiri  elden bırakmadan sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu bir bayram yaşamalarını  Cenabı Allah'tan dileriz."

 

ETİKETLER

İşçi ikramiyesi ÇAYKUR İşçi ikramiyeleri ne zaman yatıyor
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.