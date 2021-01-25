İkramiye müjdesi! Ödemeler başlıyor, en az bin 101 lira...

Kamuda istihdam edilen yaklaşık 1.2 milyon işçinin ilave ikramiye ödemeleri başlıyor. Kamuda istihdam edilen işçilere ödenen ilave tediyeler 52 günlük olup, yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödeniyor. Kamu işçilerine her yıl 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye dört taksitle ödeniyor. Yasayla güvence altına alınan ilave tediye hakkından bütün kamu işçileri yararlanıyor. İlave tediye ödemesinin miktarı günlük ücret üzerinden hesaplanıyor.
TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Buna göre, 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2021 yılında ilave tediyenin birinci yarısı 29 Ocak 2021 (Cuma günü), diğer yarısı 11 Mayıs 2021 tarihinde ödenecek. Söz konusu işçilerden yer altı işlerinde çalışanlarına ikramiyelerinin tamamı 24 Aralık 2021 tarihinde ödenecek. (Posta)
HACİZ KONULAMAZ
BU ikramiyelere haciz konulamayacağı Yargıtay kararıyla da hüküm altına alınmış bulunuyor. Ödemeler yılın tamamında çalışan işçilere 52 gün olarak ödeniyor. Yıl boyu çalışmayan işçilere de çalıştıkları süre oranında ödeme yapılıyor. Ödemeler dört taksit ocak, haziran, eylül ve aralık aylarında 13'er günlük tediye olarak yapılıyor.