İkramiye müjdesi! Ödemeler başladı

Yüz binlerce çalışan bekliyordu. Ödemeler başladı. İşçilerin beklediğini ikramiye müjdesi geldi. Yapılan ödemelere hiçbir şekilde haciz gelmesi ise mümkün değil. Kamuda istihdam edilen yaklaşık 1.2 milyon işçinin ilave ikramiye ödemeleri başladı. İkramiyeler her yıl 52 günlük ücret karşılığında dört taksitte ödeniyor. Dün başladığı belirtilen ödemelerle ilgili çalışanın aldığı maaşa göre alacağı ikramiye de değişecek.

Yaklaşık 1.2 milyon kamu işçisine ilave tediye (ikramiye) ödemeleri dün başladı. Yeraltında çalışan maden işçileri de ikramiyelerini 23 Aralık'ta alacak. Asgari ücretle çalışan bir işçiye 13 günlük ücreti karşılığı en az 915 lira ikramiye ödenirken ücret arttıkça bu tutar da yükseliyor. Örneğin 4 bin lira ücret alan bir işçiye bu sürede yapılacak ödeme yaklaşık bin 250 lirayı buluyor. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret pazarlığında ikinci toplantı bugün TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak.

TAŞERON DA ALIYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerine ilave tediye ödemelerinin dün yatırıldığını duyurdu. Bakan Selçuk, 2017'de taşerondan kadroya geçen işçilerin de ilave tediyelere dâhil olduğunu belirterek, "Türkiye için değer üreten, kalkınmanın büyük destekçisi olan işçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.