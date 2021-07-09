İkramiye kararı! Kişi başı 1.500 dolar verilecek

Çalışanları sevindiren ikramiye kararı! 1.500 dolar ödeme yapılacak. İkramiye verilmesinin sebebi ise koronavirüs pandemisi sürecinde çalışanların gösterdiği özveri. Microsoft, salgın sırasındaki çabaları için çalışanlarına 1.500 dolar ikramiye verecek. Microsoft, ABD ve yurtdışındaki birçok çalışana dağıtacağı ikramiyeler için yaklaşık 200 milyon dolar harcayacak.

Pandemi nedeni ile 1.500 dolar ikramiye verilecek. Microsoft , tüm çalışanlarına kişi başı 1.500 dolar ikramiye dağıtacağını açıkladı. Bu ikramiyenin dağıtılma sebebi ise, çalışanların COVID-19 sırasında gösterdikleri özverili çalışma olduğu belirtildi.

Bu durum, teknoloji şirketlerinin pandemi sırasında çalışanlarını mutlu etme ve birçoğu hala ofislerden uzaktayken çabalarının bir parçası olarak değerlendirildi.