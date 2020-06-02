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İkna yöntemiyle 4 terörist daha teslim oldu

AA |  02 Haziran 2020 Salı - 9:16 | Son Güncelleme : 02 06 2020 - 9:32

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma birimlerinin ikna çalışması sonucu PKK terör örgütünün 4 mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma unsurlarının  ailelerinin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışmasıyla bölücü terör örgütünde  çözülme sürüyor.
 
İkna çalışmaları sonucu 4 örgüt mensubu daha teslim oldu.
 
Emniyetin ikna çalışması sonucu, 2015'te zorla kaçırılarak örgüte  katılan K.Y. ile 2016'da yine zorla kaçırılarak  örgüte katılan N.A, jandarmanın  ikna çalışması sonucunda da örgüte 2015'te katılan Ş.Y. ve 2014'te katılan N.A,  Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
 
Böylece bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 81'e  yükseldi.
 
  
 

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