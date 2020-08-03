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İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 123'e yükseldi

DHA |  03 Ağustos 2020 Pazartesi - 12:14 | Son Güncelleme : 03 08 2020 - 12:14

İçişleri Bakanlığı ikna çalışmaları sonucunda 1 teröristin Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu, 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısının ise 123'e yükseldiğini bildirdi.


İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda 1 teröristin Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu, 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısının ise 123'e yükseldiğini açıkladı.
 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Muş İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, bölücü terör örgütüne 2014 yılında katıldığı tespit edilen ve Suriye’de faaliyet yürüttüğü belirlenen 1 örgüt mensubu, ailesinin de ikna çalışmalarına desteğiyle, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle, 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 123’e yükseldi" denildi.

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