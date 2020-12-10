İklime duyarlı e-yakıt geliyor!

Siemens Energy, spor otomobil üreticisi Porsche ve bir dizi uluslararası şirketin de katılımıyla önemli bir pilot projeye start veriliyor. Şili’de hayata geçirilecek “Haru Oni” projesi kapsamında iklime duyarlı, sentetik e-yakıt üretmek için dünyanın ilk entegre, ticari ve endüstriyel ölçekli tesisi kurulması planlanıyor. Şili’nin Magallanes eyaletinde gerçekleştirilecek olan pilot proje, yeşil rüzgar enerjisi yardımıyla iklime duyarlı yakıt üretmek için bölgenin rüzgar koşullarından yararlanacak. Projenin başlangıç aşamasında, 2022 yılı gibi yakın bir tarihte yaklaşık 130.000 litre e-yakıt üretilmesi planlanırken; ilerleyen süreçte ise kapasitenin 2024 yılına kadar yılda yaklaşık 55 milyon litreye çıkarılması ve 2026 yılına kadar da yaklaşık 550 milyon litre üretim hedefleniyor. Porche, ilk alıcısı olacağı yeşil yakıtı öncelikli olarak yarış pistlerinde ve araç denemelerinde, ileriye dönük olarak da seri üretim spor arabalarda kullanmayı planlıyor. Projenin Siemens Energy ve Porsche dışındaki diğer ortakları enerji şirketi AME, Şili petrol şirketi ENAP ve İtalyan enerji şirketi Enel.