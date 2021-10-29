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İklim değişikliği beyin damar hastalıklarını da artırıyor

AA |  29 Ekim 2021 Cuma - 13:43 | Son Güncelleme : 29 10 2021 - 13:43

Dünya Nöroloji Federasyonu Çevresel Nöroloji Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, çevresel faktörlerin yanı sıra iklim değişikliğinin beyin damar hastalıklarını artırdığını söyledi.


Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı ve İnme  Merkezi Başkanlığı görevini de yürüten Prof. Dr. Öztürk, AA muhabirine, dünya  genelinde inme kaynaklı ölümleri azaltmak için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.
 
İklim değişikliği çevre kirliliğini tetikliyor
 
Çevre ve hava kirliliği ile iklim değişikliğinin beyin damar  hastalıklarına etkisinin gündemde olduğuna işaret eden Öztürk, "Çünkü yapılan  çalışmalar gösterdi ki; hava ve çevre kirliliği, iklim değişikliğiyle beraber  inme, beyin damar tıkanıklığı oluşumuna kalp hastalıklarından daha fazla neden  oluyor. Bu çok çarpıcı bir gerçek." diye konuştu.
 
İnmeden 6 milyon insan hayatını kaybediyor
 
Öztürk, inmenin ölüm nedeni hastalıkların başında geldiğine işaret  ederek, şu değerlendirmede bulundu: "Dünyada 6 milyon kişiyi inmeden kaybediyoruz. Bunun yüzde 90'ı  değiştirilebilir risk faktörleridir. Bu davranış değişikliğiyle önlenebilir. Bir  gerçek daha ortaya çıktı; çevresel faktörler iklim değişikliğiyle başa baş giden  bir faktör. Ölümlerin yüzde 30'a yakını sadece hava kirliliği kaynaklı. Dünyada  yılda 9 milyon insan kaybediliyor. Bunların pek çoğu kronik nörolojik hastalığı  kapsıyor. Küresel iklim değişikliğinin çok etkili olduğunu biliyorduk. Buzullar  eriyor, kurak ortamlar artıyor ama bunun beyin damar hastalıkları sıklığını bu  kadar artırabileceğine açıkçası öngörmemiştik. Çalışmalar bu etkenin yüzde 30  düzeyinde hastalık riskini artırdığını gösteriyor. Artık çevresel faktörler beyin  damar hastalıkları risk sıralamasında ikinci sırayı aldı. Bu çok çarpıcı ve  sürpriz sonuç. İyi tarafı ise düzeltilebilme olasılığı olabilir."
 
Olumsuz çevresel faktörlere kısa süreli maruz kalmanın da beyin damar  tıkanıklığına neden olabileceğini altını çizen Öztürk, hava kirliliğinin  bireysel, toplumsal ve global çabalarla azaltılabileceğini vurguladı.
 
Öztürk, damar sağlığının yeterli ve sağlıklı beslenme koşullarına da  son derece bağlı olduğunu sözlerine ekledi.  

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