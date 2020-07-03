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Doğum yaptıktan sonra corona'dan hayatını kaybetti! İkiz bebekler...
Ölü sayısının 61 bini geçtiği Brezilya'da, corona virüsün aldığı canlardan biri de anne olma hayalleri kuran ve ikizlere hamile genç bir kadın oldu. Corona virüsün Latin Amerika'daki merkezi Brezilya'da bilanço ağırlaşırken, dünya Larissa Blanco'nun göz yaşartan hikayesini konuşuyor.
Covid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da bin 252 yeni vaka daha görülürken, ülkedeki toplam ölü sayısı 61 bin 884'e yükseldi.