İkizler burcu kadını anlaşabildiği ve anlaşamadığı burçlar neler? Nasıl erkeklerden hoşlanır?

Merkür zekasına sahip olan ikizler burcu coşkulu, neşeli ve üst düzey yaşam enerjisine sahip insanları tercih eder. Bu özelliklere uygun olan koç, yay ve aslan burcu erkekleri ile kısa zamanda uyum sağlayarak iyi anlaşır.

İyi anlaştığı burçların hepsi ateş grubundandır. Ancak ikizler kadını uzun ve ciddi bir ilişki arayışında ise ateş grubu burçları ile bu durumu gerçekleştirmesi kolay olmayacaktır. Çünkü ateş grubu karakterleri birbirleri çabuk tüketebilen ve sıkabilen özelliklere sahiptir. Onlar için her şey bir anda olup bitebilir.

İkizler Burcu Kadınının Anlaştığı Burçlar

Terazi burcu

Kova burcu

Koç burcu

İkizler burcu kadını çoğunlukla kendilerine benzeyen konuşkan, yerinde duramayan, enerjik ve meraklı arkadaşlık kurarlar. Terazi burçları ise bu özelliklere sahip burçların en başında gelmektedir.

Terazi burçları entelektüel, adalet yönleri ağır basan ve zeki bir burçtur. Sıkıldıkları zaman ikizler burcunun arayıp bir şeyler yapmak isteyeceği insanlar terazi burçlarıdır çünkü ikizler gibi teraziler de eğlenmeyi ve gezmeyi çok sever.

Çok meraklı bir yapıya sahip olan ikizler burcu kadını bu sebeple kovalar kadar olmasa da her şeyden biraz bilir. İkizler ve kova burçlarına sahip insanlar ortamda ilgilerini çekmeyen bir muhabbet yoksa sıkılır ancak bu iki burç bir araya geldiğinde enerjik yapıları ve zekanın iki güzel uyumu ortaya çıkar.

Güzel ve renkli bir sinerji meydana getirirler. İkizler burcu için kova, hem iyi bir duygusal ilişki hem de iyi bir arkadaşlık ilişkisi kurabilme özelliğine sahiptir. Çünkü ikizler gibi kova burcu da özgürlüğüne çok düşkündür ve bu nedenle partnerini özgür bırakabilme potansiyeline sahiptir.

İkizler burcu kadınının anlaştığı diğer bir burç ise koçlardır. Koç burcu da kendisi gibi enerjiktir ve uyuşuk kişilerden hiç hoşlanmazlar. Her zaman bir yaşam telaşları olan koç burçları hayattan zevk almasını çok iyi bilirler. Koç burcunun cesurluğu ve ikizlerin karasızlığı birbirini her zaman tamamlar.

İkizler Burcu Kadının Anlaşamadığı Burçlar

Akrep burcu

Boğa burcu

Yengeç burcu

Hayattan zevk almayı ve anı yaşamayı çok iyi bilen ikizler burcu kadınları için özgürlükleri her şeyden önemlidir. Bu sebeple baskıcı ve kontrolcü karakterdeki akrep burçları ile asla anlaşamazlar.

Yeni insanlar ve yeni yerler keşfettiren maceracı bir yapıya sahip olan ikizler burcu kadını; kuralları, geleneksel bağları ve değişime kapalı olan özellikleriyle boğa burcuyla pek anlaşamaz.

İkizler kadınının anlaşamadığı diğer bir burç ise yengeç burcudur. İkizler burcu kadını evcimen ve anaç yengeç burçlarından çok çabuk sıkılabilir.

İkizler Burcu Kadını Nasıl Erkeklerden Hoşlanır?

İkizler burcu kadınları nerede nasıl davranması gerektiğini bilen ve ağır başlı olan erkeklerden hoşlanır. Entelektüel ve bilgili erkeklerden etkilenirler. İkizler burcu kadınları için samimiyet çok önemlidir ve yapmacık davranan erkeklerden hiç haz etmezler. İkizler burcu kadınları maddi olarak güçlü olan erkekler ile beraber olmak isterler. Kaba ve sinirli olan erkekler ikizler burcu kadının asla ilgisini çekmez. Zarif ve kibar olan erkekleri hayatlarına almak isterler.