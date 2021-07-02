İkizler burcu erkeğinin anlaşabildiği ve anlaşamadığı burçlar neler? Nasıl kadınlardan hoşlanır?

İkizler burcu erkeği çok sayıda özelliğe sahiptir ve bu özellikler erkeğin karakterini yansıtır. İkizler burcu erkeğinin hangi burçlar ile anlaşıp anlaşmadığı ve nasıl kadınlardan hoşlandığı en merak konuşur. İkizler burcu erkeği genel olarak nazik, zeki, etkili ve güzel konuşabilen ve cazibeli karakteri ile dikkati çeken bir burçtur.

Pratiktir ve problemleri kolay bir şekilde çözmesi ile bilinir. Değişken bir yapısı bulunan İkizler burcu erkeğini çoğunlukla anlamak biraz daha zor olabilir. Sürekli bilgi beklemesi ve çocuksu olan yapıya sahip olması da bir gerçektir. Aklına koyduğunu muhakkak yapan İkizler burcu erkeğinin en önemli özelliği özgürlüğüne düşkün olmasıdır. Çift kısmete sahip olan ikizler burcu erkeği, oldukça konuşkan bir yapıya sahip olur.

İkizler Burcunun Anlaşabildiği Burçlar Nelerdir?

İkizler burcu erkeği genel olarak karşısındaki insana kendisini iyi bir şekilde ifade eder. Bu sebepten dolayı da oldukça geniş bir çevreye sahiptir. Kendisi gibi özelliklere sahip olan insanlar ile iletişim kurabilen ve sosyal ilişkileri güçlü kadınlarla uyumlu beraberlikler yaşayabilir. Bundan dolayı tıpkı kendisi gibi hava grubunda bulunan Terazi ve Kova burcu olan kadınlar ile uyumlu bir ilişki içine girebilir.

İkizler burcu erkeğinin yaşam tarzının ve karakterinin en fazla benzemiş olduğu burçlar Terazi ile Kova burçlarıdır. Bunun haricinde yay burcu olan kadınlarla da uyumlu bir süreç yaşayabilir. Bunun sebebinin ikizler erkeğinin değişimden hoşlanmasıdır. Yay burcunun da özgürlüğe düşkün olması bu iki burcu birbirine bağlar.

İkizler Burcu Erkeği Hangi Burçlar İle Anlaşamaz?

İkizler erkeğinin bir aslan kadını ile anlaşabilmesi oldukça zordur. Bunun sebebi aslan kadınının çelişkili, baskıcı ve zor bir yanının olmasıdır. Onun bu fonksiyonları ile İkizler erkeğinin özgürlüğüne bir hayli düşkün olan tarafının bir araya gelmesi ile anlaşmazlıklar ortaya çıkacaktır. İkizler erkeği, dikkat çekmekten ve merak edilmekten oldukça hoşlanır.

İkizler burcunun bu beklentisini karşılayamayacak niteliğe sahip olan burç başak burcudur. Bu sebepten dolayı ikizler burcunun başak burcu ile anlaşabilmesi pek olanaklı değildir. Bahsedilen bu iki burcu da Merkür yönetir ve bu sebeple ikisi de ayrıntılara fazlasıyla takılır ve tartışmaya meyilli bir yapıya sahiptir. Bu durumda aralarında ara sıra çatışmaların ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir.

İkizler Burcu Erkeği Nasıl Kadınlardan Hoşlanır?

İkizler burcu erkeği genel olarak bakıldığında zeki ve hareketli olan kadınlara aşık olurlar. Açık veya dobra olan kadınlardansa gizemli olan kadınlar ikizler burcu erkeğine çok daha çekici gelir. Bunun dışında ikizler burcu erkeğinin çok ince bir çizgisi bulunur. Soğuk karaktere sahip olan kadınlar ile herhangi bir ilişki yürütemez. Bunun en önemli sebebi, ikizler erkeğinin oldukça sıcakkanlı ve çocuksu bir yapıya sahip olmasıdır. Fazla soğuk bir şekilde davranılması ilişki yaşamları sürecinde ikizler erkeğinin sıkılmasına neden olur.