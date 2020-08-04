İkinci üniversite başvuruları ne zaman sorusu YKS tercih dönemi ile birlikte araştırılan konular arasında yer alıyor. Yetkinliklerini geliştirmek isteyenler için sınavsız ikinci üniversite eğitimi hakkı tanınıyor. Peki, İkinci üniversite başvuruları ne zaman? İkinci üniversite kayıtları ve ücretleri

Kariyerinde yükselmek, istediği bölümde okuma hakkı tanıyan sınavsız İkinci Üniversite eğitim i son günlerde araştırılan konular arasında geliyor. İstanbul Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bölümlerine kayıt olmak isteyenler 'İkinci üniversite başvuruları ne zaman?' sorusunu merak ediyor. İşte İkinci Üniversite kayıtları...

İKİNCİ ÜNİVERSİTE NEDİR?

Bir üniversiteden mezun ya da halen okumakta olanların herhangi bir sınava girmeden İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Programlarına kayıt yaptırabileceği sisteme Sınavsız İkinci Üniversite denir.

KİMLER İKİNCİ ÜNİVERSİTEYE KAYIT YAPTIRABİLİR?

Örgün/uzaktan eğitim yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programların mezunlarından,

a) Meslek yüksekokullarında okuyan/mezun olanlar ile örgün lisans programlarından ön lisans diploması alarak ayrılmış olanlar,

b) Lisans programlarında okuyan/mezun olanlar,

c) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanlar (halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar) ve diğer yükseköğretim kurumlarının açıköğretim programlarında okuyan/mezun olanlar;

Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin ön lisans /lisans programlarından birine,

Herhangi bir yükseköğretim kurumunun ön lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarından birine okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak kaydıyla, sınava girmeden ve örgün/uzaktan öğretimdeki kayıtlarını sildirmeden doğrudan Üniversiteye başvurmak suretiyle kayıt yaptırabilirler.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kayıt Otomasyonu bağlantısı “İkinci Üniversite” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır. Okudukları veya mezun oldukları alanlar haricinde adaylardan lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecekler.

Atatürk Üniversitesi İkinci Üniversite için ön kayıtlarına başladı. Ön kayıt işlemleri 16 Ekim 2020 tarihine kadar yapılabilecek.

KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?

- Herhangi bir üniversitenin ön lisans/lisans düzeyindeki programlarında kaydı bulunmayanlar veya bu programlardan herhangi bir şekilde ilişiği kesilenler (kayıt sildirenler vb.),

- ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer almayan herhangi bir ön lisans/lisans programının öğrencisi ya da mezunu olanlar,

- YÖK denkliği olmayan yurt dışındaki bir üniversitenin herhangi bir ön lisans/lisans düzeyindeki programlarında öğrenci ya da mezun olanlar,

- İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin lisans / önlisans programlarından herhangi birinde öğrenci olanlar,

- Herhangi bir üniversitenin lisans düzeyindeki programlarında kayıtlı/mezun olanlar, kayıtlı/mezun oldukları aynı programa (Örneğin, İktisat programı öğrencileri/mezunları, İktisat programına kayıt yaptıramazlar)

Ön lisans ögrencileri/mezunları lisans programlarına kayıt olamazlar.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKİNCİ ÜNİVERSİTE EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKİNCİ ÜNİVERSİTE EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKİNCİ ÜNİVERSİTE EKRANI İÇİN TIKLAYIN