İkinci tüp bebek denemesinde yapılan tedaviye ve anne adayının yaşına bağlı olarak geçmesi gereken süre değişiklik gösterir. Fakat ileri yaştaki hastalarda bu süreyi aza indirmek mümkün. Peki, İkinci tüp bebek denemesi ne zaman yapılmalı? Tüp bebek tedavisinin aşamaları nelerdir? Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, ikinci tüp bebek tedavisi hakkında merak edilenleri anlattı.

Bebek hayali kuran çiftler için tüp bebek tedavisi umut veren tedavi yöntemlerinden biri. kullanılan teknolojide birçok gelişme olmasına rağmen, İlk tüp bebek tedavisinin de başarılı olmadığı zamanlar vardır. Çiftler ilk tüp bebek tedavisinde başarısız olduğunda şüphesiz ki büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Çiftlerin özellikle başarısız bir tüp bebek tedavisinin tüm umudun kaybolduğu anlamına gelmediğini bilmeli. Peki, İkinci tüp bebek denemesi ne zaman yapılmalı? Tüp bebek tedavisinin aşamaları nelerdir? Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, ikinci tüp bebek tedavisi hakkında tüm detayları anlattı.

İkinci tüp bebek denemesinde yapılan tedaviye ve anne adayının yaşına bağlı olarak geçmesi gereken süre değişiklik gösterir. Genç anne adaylarında en az iki regl dönemi beklemek gerekiyor. Fakat ileri yaştaki hastalarda bu süreyi aza indirmek mümkün olabiliyor.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ NEDİR?

Tüp bebek tedavisi düzenli bir beraberliğe rağmen çocuk sahibi olamayan çiftlere uygulanan bir kısırlık tedavisi yöntemidir. Düzenli bir beraberliğe rağmen çocuk sahibi olamayan çiftlerin tedaviye başvurmada çok fazla geç kalmamaları çok önemlidir.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNE NE ZAMAN BAŞLANMALI?

Kadının yaşı 35'in altında ve hamile kalmasını etkileyebilecek herhangi bir problemi yoksa bir yıl, yaşı 35'in üzerinde veya geçmişinde hamilelik oluşumunu etkiyebilecek bir problemi varsa altı ay sonra tedaviye başlanmalıdır. Tüp bebek 45 yaşına kadar uygulanabilir. Ancak 40 yaşından sonra gebelik şansının azaldığı bilinmelidir. Kadının yaşı arttıkça doğurganlık özelliği azalır. 44 yaşından sonra pratik olarak gebelik şansı çok azdır. Daha önce geçirilmiş cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, yumurtalık ve tüpleri etkileyen enfeksiyonlar da gebelik şansını olumsuz etkiler.

KISIRLIĞIN NEDENLERİ ARAŞTIRILMALI

Tüp bebek tedavileri ve çeşitleri, tıbbi gelişmelerin geldiği nokta itibariyle farklı kısırlık sebepleri karşısında oldukça başarılı sonuçlar elde edilmesine olanak sağlamaktadır.

Tedaviye başlamadan önce fizik muayene, kısırlık araştırmalarının en önemli basamaklarından biridir. Kadının jinekolojik muayenesi ve ultrasonografik incelemesinin yapılması, rahim ağzından örnek alınarak patolojik inceleme yapılması, mikrobiyolojik araştırmalar için örnek alınması ve hormon testlerinin yapılması gerekir. Erkeğin ise spermiyogram testi yapılmalı. Ciddi sperm düşüklüğü varsa veya hiç sperm yoksa, hormonal testleri ve genetik incelemesi yapılarak ve gerektiğinde de ultrasonografik incelemesi yapılmalıdır. Bunun dışında gerekli durumlarda rahim filmi, histeroskopi, laparoskopi gibi ileri teşhis yöntemleri de kullanılabilir.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNİN AŞAMALARI NELERDİR?

Tüp bebek tedavisi dört basamaktan oluşur. Birinci aşama yumurtaların geliştirilmesidir. Yumurtalıkların uyarılması için hormon ilaçları kullanılır ve fazla sayıda yumurtanın olgunlaşması sağlanır. İkinci aşama yumurtaların toplanmasıdır. Ultrasonografi eşliğinde ve lokal anestezi ile yumurtalar toplanır. Üçüncü aşama yumurtaların laboratuvarda döllenmesidir. Elde edilen yumurtalar ile erkek eşten elde edilen sperm laboratuvar koşullarında özel besiyerleri içinde bir araya getirilir. Dördüncü ve son aşama ise embriyoların anne adayının rahmine transfer edilmesidir. Oluşan embriyolar ince bir kateter aracılığı ile anne adayının rahmine transfer edilir.

TÜP BEBEK MERKEZİ SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Tüp bebek merkezi seçerken öncelikle hastanın kendisini rahat ve güvende hissedebileceği bir merkeze başvurması, yapılacak tedavinin başarıya ulaşması açısından önemlidir. Çiftlerin başvurdukları merkezin ve hekimin başarısı, gebelik oranı ve hasta memnuniyeti açısından ne düzeyde olduğuna dikkat etmek gerekir. Seçilecek olan merkezin, tüp bebek tedavisinde yapılacak olan bütün işlemler için donanımlı teknolojik alt yapıya sahip olması da oldukça önemlidir.