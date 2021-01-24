İkinci parti yeni aşı ne zaman gelecek? Aşı ne zaman gelir?

'İkinci parti yeni aşı ne zaman gelecek?' binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Çin'den gelecek olan 10 milyon yeni aşıya onay çıktı. Yeni aşıların Türkiye'ye geleceği tarih Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Peki, Aşı ne zaman gelir? Çin'den aşı gelecek mi? İkinci parti yeni aşı ne zaman gelecek? BioNTech Pfizer aşısı gelecek mi? İşte aşılar ile ilgili son gelişmeler...

Türkiye'de aşılama çalışmaları devam ediyor. Milyonların gözü, Çin'den gelecek ikinci parti aşılarda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Çin'den gelecek aşılar ile ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni aşıların geleceği tarih olarak hafta sonunu işaret etmişti. Peki, Aşı ne zaman gelir? Çin'den aşı gelecek mi? İkinci parti yeni aşı ne zaman gelecek? BioNTech Pfizer aşısı gelecek mi? İşte aşılar ile ilgili son gelişmeler...

Son günlerde milyonlarca kişi 'Aşı ne zaman gelir?' sorusuna cevap arıyor. Aşılar ile ilgili son durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni aşıların Türkiye'ye geleceği tarihle ilgili " Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir." değerlendirmesinde bulunmuştu. Öte yandan geçtiğimiz günlerde ikinci part aşılarla ilgili bilgi veren Sağlık Bakanı Koca da, " İki hafta içinde Çin’den yeni bir parti gelecek. Üç parçada ve kısa süre içinde 10 milyon aşı gelmiş olacak." ifadesini kullanmıştı.

AŞILAR NE ZAMAN GELİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar önce aşı konusunda şu anda ikinci parti aşımız nasip olursa yani onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon gelecek ve bu yaş grubu, huzurevlerinde vesaire kalanlarına yönelik aşılarımız devam edecek. Aşı süreci devam edecek." dedi.

BAKAN KOCA AŞI İLE İLGİLİ SÜRECİ ANLATTI

Geçtiğimiz hafta edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti yönetimiyle, aşı planlamasına ilişkin ayrıntıları paylaşmıştı. Koca, şunları söylemişti: “Aşılarla ilgili sözleşmelerimiz tamam. Bu konuda hiç sıkıntı yok. 50 milyon doz aşımız gelecek. Daha sonra da yerli aşı devreye girecek. Herkese yetecek aşı var. İki hafta içinde Çin’den yeni bir parti gelecek. Üç parçada ve kısa süre içinde 10 milyon aşı gelmiş olacak. Kısa süre içinde Alman aşısı da devreye girecek. Aşılama sürecini başarılı bir şekilde tamamlamış olacağız.”

Yapılan değerlendirmelerde, daha önce gelen ve yapılmaya başlanan 3 milyon aşıyla birlikte toplam 10 milyon Çin aşısının kısa sürede devreye gireceği, hazırlıkların bitirilip aşıların yapılmaya başlamasının bir aylık sürede tamamlanacağı dile getirildi. Sağlık Bakanlığı ’nın, BioNTech’le ilk etapta gelecek 500 bin aşının dışında da bağlantılar yaptığı belirtildi. Ancak bakanlık, toplamda 50 milyon hedeflediği ithal aşılardan sonra, yerli aşıları devreye sokacak. Bundan sonra yapılması gereken tekrar aşılarda, yerli üretimin kullanılması planlanıyor.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan sonra aşıyı ilk yaptıran kişiler arasında bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da, “Ocak ayı içinde ve şubat başında Türkiye’ye toplamda 30 ila 50 milyon doz aşı gelecek. İlk etapta 7 milyon doz gelecek ve 10 milyon doza tamamlanacak. Aşıların gelişi şubat sonuna kadar devam edecek” demişti.