Sürücülerinin yollardaki evi olan tırlara dokunup yepyeni bir görünüm sağlayacak olan Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim her pazar 08.45'te Kanal D'de!
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İkinci Evim 5. Bölüm Fragmanı yayında!
16 Temmuz 2021 Cuma - 10:35 | Son Güncelleme : 16 07 2021 - 10:35
Sürücülerinin yollardaki evi olan tırlara dokunup yepyeni bir görünüm sağlayacak olan Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim her pazar 08.45'te Kanal D'de!
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