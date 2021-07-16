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İkinci Evim 5. Bölüm Fragmanı yayında!

16 Temmuz 2021 Cuma - 10:35 | Son Güncelleme : 16 07 2021 - 10:35

Sürücülerinin yollardaki evi olan tırlara dokunup yepyeni bir görünüm sağlayacak olan Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim her pazar 08.45'te Kanal D'de!


Sürücülerinin yollardaki evi olan tırlara dokunup yepyeni bir görünüm sağlayacak olan Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim her pazar 08.45'te Kanal D'de!
 

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