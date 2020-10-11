İkinci el otomobil alırken nelere dikkat edilmeli? İkinci el araçta hileye dikkat!

Corona virüsle birlikte ikinci el otomobillere rağbet, dolandırıcıların da iştahını kabarttı. İkinci el araç fiyatları düşer mi, yükselir mi derken talep artınca dolandırıcılık yöntemleri devreye girdi. Hasarsız diye satılan birçok araç, müşterinin fark etmeyeceği hilelerle dolu. Peki, İkinci el otomobil alırken nelere dikkat edilmeli? İkinci el araçta ne gibi hileler yapılıyor? İşte ikinci el araç alırken dikkat edilmesi gerekenler...

Corona virüs sürecinde izole olma çabası araç talebini artırdı. Piyasada sıfır araç bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Pandemi sürecinde sıfır araçların gelmemsi ve artan ÖTV de, araç sahibi olmak isteyenler yüzünü ikinci el araçlara çevirdi. Vatandaşın da salgın sürecinde güvende olma isteği, alıcıları ikinci el araçlara yönlendirdi ama hileler de arttı. İkinci el araç fiyatları düşer mi, yükselir mi derken talep artınca dolandırıcılık yöntemleri devreye girdi. Peki, İkinci el otomobil alırken nelere dikkat edilmeli? İkinci el araçta ne gibi hileler yapılıyor? İşte ikinci el araç alırken dikkat edilmesi gerekenler...

İKİNCİ EL HARAÇ ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Corona virüs salgının tüm dünyada ürkütücü boyutlara gelmesi pek çok kişiyi kendi önlemlerini almaya yöneltti. Bunlardan biri de sokağa çıkarken ve işe giderken izole olma çabası. Virüs salgını nedeniyle kendini güvende hissetmek isteyenler, toplu taşıma yerine kendi araçlarını kullanmak istiyor. Bu yüzden de corona virüs başladığından bu yana araç satışları da arttı. Piyasada sıfır araç bulmak imkansız hale gelince de vatandaş ikinci el otomobillere yöneldi. İkinci el otobile olan talep, ikinci el araç piyasasında artışa neden oldu. 6 ay önce 100 bin liraya alınıp satılan araçlar şimdilerde 160 bin liraya satılabiliyor. Piyasada fiyatların bir anda yükselmesi, dolandırıcıların da iştahını kabarttı. Uzmanlar, ikinci el araç alırken vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

HASARSIZ DİYORLAR AMA KİLOMETRE OYUNU VAR!

Hemen hemen herkes araba alıp satmaya başladı ve hileler devreye girdi. İkinci el otomobillerde öyle hileler yapılıyor ki pes derdirtiyor. Dolandırıcılar ihtiyacı fırsata çevirdi ve araç sahibi olmak isteyenleri türlü hilelerle dolandırıyorlar.

İkinci el araçta yaşanan talep patlaması nedeniyle bazı uyanıklar, hasarlı araçlarını hasarsız diye pazarlıyor.

DOLANDIRICILARIN ÖLÜMCÜL HİLESİ

İkinci el araçlarda yapılan hileleri ilk bakışta anlamak mümkün olmuyor. Arka planında öyle hileler yapılıyor ki, arabalar konusunda uzmanım diyenlerin bile bunları anlaması neredeyse imkansız. Dolandırıcılar hava yastığı açılmış arabalara bez sıkıştıracak kadar ölümcül hilelere de başvuruyor.

İkinci elde en sık yapılan hilelerden bir diğeri de kilometre düşürmek. Aracın ekranında kilometre farklı ama aracın beynine bakıldığında kilometre düşürme işlemi uygulanmış olduğu uzman ekspertizler tarafından anlaşılabiliyor. Uzmanlar, alıcıları araç almadan önce mağduriyet yaşamamaları için mutlaka güvenilir bir yerde ekpertiz yaptırmaları konusunda uyarıyor.

Kilometresini düşürüp araçları değerinden fazla satan hilecilere karşı alabileceğiniz önlemlerin başında uzman bir ekspertize başvurun.

ARAÇ KM SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kilometre hilecilerine karşı alabileceğiniz önlemlerin başında Karayollar ve PTT'nin yaptığı uygulama ile muayene istasyonlarından gelen anlık bilgilere bakabilirsiniz. Kilometre sorgulamak istediğiniz aracın plaka ya da şasi numarasını girerek 24 Temmuz 2013 tarihinden sonraki kilometre kaydına ulaşabilirsiniz. Servisin hizmet bedeli ise 6 TL.

ARAÇ HASAR SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Hasar kaydı ve araç detayları sorgulamak istediğiniz aracın plakasını girerek güncel kayıtlara ulaşmak mümkün. Bu hizmetin bedeli de 9.5 TL.