İkinci el oto satışı yetki belgesi için son 4 ay!

İkinci el oto satışında galerilerin yetki belgesi alması için yönetmelikteki ilgili iş yeri şartlarına haiz olduklarını gösteren belgeyi vermeleri için süre daralıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapılmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde başvurularını yapan galericiler yetki belgelerine sahip olabiliyor. Peki, Galericilik yetki belgesi nasıl alınır? İkinci el oto satışı yetki belgesi için şartlar neler? İkinci el araba satışında yetki belgesi almak için belge teslimi ne zaman? 2. el araç satış yetki belgesi almak için yapmanız gerekenler...

İkinci el taşıt ticaretinin adil rekabet koşulları altında, kolay, hızlı ve tüketiciler açısından güvenli bir ortamda yapılmasını sağlamak ve sektörün sağlıklı bir işleyişe kavuşturulması amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 21 Haziran 2021 tarihi itibariyle uygulamaya başlanacak. Yeni düzenleme ile birlikte ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan ve yetki belgesini bugüne kadar almayan işletmelerin 30 Haziran 2021'e kadar yetki belgesi almaları gerekiyor.

İKİNCİ EL ARABA SATIŞINDA YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN SON TARİH...

Ticaret Bakanlığı tarafından daha önce yetki belgesi verilen işletmelere 30 Haziran 2021 tarihine kadar süre verildi. Daha önce Bakanlığa yetki belgesi verilen işletmelerin, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikteki ilgili iş yeri şartlarına haiz olduklarını gösteren belgeyi 30 Haziran 2021’e kadar İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Bilgi Sistemine (İETTS) aktarmaları gerekiyor.

Yükümlülüğün bu tarihe kadar yerine getirilmemesi halinde bu işletmelerin yetki belgeleri iptal edilecek.

YETKİ BELGESİ OLMAYANLARA SATIŞ ENGELİ!

Bunla birlikte bireysel olarak araç alım satımı yapan kişileri de sınırlandıran yönetmeliğe göre elinde yetki belgesi bulunmayan kişiler bir senede sadece 3 defa araç alım satımı yapabilecek.

Ayrıca yönetmelikte “Motorlu kara taşıtı kiralama faaliyetinde bulunan işletmeler tarafından en az bir yıl süreyle kiralanan taşıtların bu işletmelerce satışı” maddesi de yer alıyor. Bu adımla birlikte kiralama şirketleri kullandıkları araçları kendi içinde satacak.