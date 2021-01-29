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İkinci el ilandan görüp aldı ama gerçek çok başka! Tarihi 'hazine' çıktı, içindeki not...
Belçika'nın Durbuy kentinde 1700'lü yılların sonunda Seeliger adlı ustanın yaptığı duvar saati, Bursa'da yaşayan Fatih Serhat Yurtdakal tarafından alındı. Yurtdakal, bu saati ikinci el satış yapan internet sitesi aracılığıyla 2016'da Belçika'dan satın aldı. İşte tarihi 'Hazine' ve detaylar...
Belçika'nın Durbuy kentinde 1700'lü yılların sonunda Seeliger adlı ustanın yaptığı duvar saati, Bursa'da yaşayan Fatih Serhat Yurtdakal tarafından restore edilecek.