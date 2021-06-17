İkinci el cep telefonu satışlarıyla ilgili flaş karar!

İkinci el cep telefonu satışıyla ilgili flaş gelişme! Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Türkiye'de ikinci el cihaz satışı ile ilgili mağduriyet olduğunu gözlemledik. Bu işin standartlarının ortaya konulması için çalışmalarımızı yaptık. Yetki alan firmalar var, önümüzdeki günlerde yeni yetki alacak olanlar var. İkinci el cihaz satışı ile ilgili işini iyi yapanların satış kanalları geliştirilecek" dedi.