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İkinci el araçta yeni fiyat oyunu! Yüzde 80 zam...
Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkaran ikinci el araçta fiyatları yükselten opsiyon yalanının ardından fiyatlar üzerinde oynanan bir oyun daha deşifre oldu. Aynı model ve markaya ait binlerce araç sahibinin üye olduğu sosyal medya ve Whatsapp gruplarına sızan fırsatçılar, tarih paylaşarak ilanda aracı olanların fiyatları artırması yönünde çağrıda bulunuyor. Yayınlanan mesajlarda araç sahiplerine yapılacak fiyat artışına ilişkin rakam da paylaşan fırsatçılar, bu yöntemle fiyatlarda doğal bir artış yaşandığına ilişkin izlenim oluşturmaya çalışıyor.